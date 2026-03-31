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Semana Santa 2026: qué horarios tendrán Metro, Metrobús, Trolebús y Cablebús Jueves y Viernes Santo

Las restricciones especiales en comercios y cierres puntuales de estaciones exigen a los usuarios anticipar sus desplazamientos y actividades festivas

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Un autobús rojo articulado del Metrobús, con el logo "SOY ELÉCTRICO", se detiene en la estación Revolución, con edificios y árboles al fondo bajo cielo nublado
Las festividades de Semana Santa 2026 en la Ciudad de México traerán ajustes en la operatividad del transporte público (Gobierno CDMX)

Las festividades de Semana Santa 2026 en la Ciudad de México traerán ajustes en la operatividad del transporte público y restricciones en la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas.

Metrobús, Trolebús y Cablebús han dado a conocer los horarios especiales que regirán durante el Jueves y Viernes Santo, mientras que la implementación de la Ley Seca impactará a residentes y visitantes en varias alcaldías.

Horario del Metro y Metrobús en Jueves y Viernes Santo

Durante el Jueves 2 y Viernes 3 de abril de 2026, los servicios de transporte público en la Ciudad de México, especialmente el Metro y Metrobús, funcionarán con horarios modificados.

El Metro de la CDMX iniciará servicio a las 7:00 y concluirá a las 00:00 durante ambos días, con el programa “Tu bici viaja en Metro” disponible, lo que permitirá el acceso de bicicletas durante toda la jornada.

El Metro de la CDMX iniciará servicio a las 7:00 y concluirá a las 00:00 durante ambos días (X@MetroCDMX)
El Metro de la CDMX iniciará servicio a las 7:00 y concluirá a las 00:00 durante ambos días (X@MetroCDMX)

Por su parte, el Metrobús funcionará de 4:30 a 00:00 el jueves y entre las 5:00 y 00:00 el viernes. Destaca que la línea 7 (Indios Verdes–Campo Marte) extenderá su horario hasta la 1:00 del sábado 4 de abril. Las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro seguirán cerradas por trabajos de remodelación para el Mundial 2026.

El cierre de las estaciones Viaducto y Chabacano de la línea azul persiste desde las 20:00 de lunes a sábado y se mantendrán sin servicio los domingos. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece servicio gratuito entre Xola y Pino Suárez como alternativa a estos cierres.

El Metrobús funcionará de 4:30 a 00:00 el jueves y entre las 5:00 y 00:00 el viernes (captura de pantalla)
El Metrobús funcionará de 4:30 a 00:00 el jueves y entre las 5:00 y 00:00 el viernes (captura de pantalla)

Horario del Trolebús y Cablebús

Asimismo, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que incluye Trolebús, Cablebús y Tren Ligero, junto con Ecobici y RTP, mantendrán sus horarios regulares al no haber anunciado modificaciones para la Semana Santa 2026.

Las autoridades insisten en consultar fuentes oficiales para conocer posibles actualizaciones de último minuto, aunque hasta ahora estas operaciones se mantienen sin alteraciones adicionales.

Ley seca en CDMX

La entrada en vigor de la Ley Seca tendrá un impacto directo en la movilidad social y comercial. En Iztapalapa, la restricción coincide con el desarrollo del Viacrucis, limitando la venta y consumo de alcohol principalmente en ocho alcaldías señaladas.

La notifica fue anunciada por la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
La entrada en vigor de la Ley Seca tendrá un impacto directo en la movilidad social y comercial. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

La medida se extenderá de igual forma en toda Cuajimalpa y Magdalena Contreras desde el jueves hasta el domingo, y en varias zonas de Gustavo A. Madero los dos días santos.

Las autoridades de la capital del país recomiendan planificar traslados y consultar frecuentemente los canales oficiales para confirmar horarios y cambios. La planificación y la consulta oportuna de fuentes oficiales ayudarán a transitar la Semana Santa 2026 con mayor orden y previsión en la capital.

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