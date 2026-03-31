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Organizaciones revelan que Pemex ocultó derrame en el Golfo de México: “Es una falsedad oficial”

Ocultamiento, omisiones y daños: organizaciones exhiben cómo comenzó y avanzó el derrame de Pemex en el Golfo de México

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Organizaciones civiles denuncian que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México comenzó en febrero y se ocultó su magnitud durante semanas, dejando a comunidades y ecosistemas sin protección. (Infobae-Itzallana)
Organizaciones civiles denuncian que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México comenzó en febrero y se ocultó su magnitud durante semanas, dejando a comunidades y ecosistemas sin protección. (Infobae-Itzallana)

El derrame de hidrocarburos que contaminó cientos de kilómetros de costas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas no comenzó en marzo de 2026, como sostuvo el gobierno federal. Empezó en febrero, en torno a un ducto activo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche, y hay evidencia satelital y operativa que lo documenta. Así lo denuncian más de 17 organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace México, CartoCrítica, Geocomunes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Según la investigación presentada por algunas de estas organizaciones, desde el 6 de febrero comenzaron a observarse manchas de hidrocarburos “en la zona marina frente a Campeche” sobre el ducto identificado como “OLD AK C”, una línea de 36 pulgadas que transporta crudo entre la plataforma AKAL-C y la Terminal Marítima Dos Bocas. Al día siguiente, el 7 de febrero, llegó al sitio el buque Árbol Grande, especializado en reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex Exploración y Producción. La embarcación permaneció en la zona durante ocho días consecutivos.

Habitantes de la zona señalaron que este incidente está teniendo serias consecuencias a nivel ambiental y económico. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
Habitantes de la zona señalaron que este incidente está teniendo serias consecuencias a nivel ambiental y económico. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Una mancha de casi 300 km² y sin una sola alerta

Según las organizaciones, esta es la línea temporal del derrame y su avance:

  • 7 de febrero: El buque especializado inició operaciones sobre el ducto de Pemex, mientras imágenes satelitales detectaban las primeras manchas de hidrocarburo en la zona.
  • 13 de febrero: Se identificaron embarcaciones de apoyo realizando maniobras de dispersión con cañones de agua, pero no se emitió ninguna alerta pública.
  • 19 de febrero: La mancha de hidrocarburo alcanzaba casi 300 kilómetros cuadrados, según el monitoreo satelital. Durante todo este periodo, las organizaciones señalan que no se alertó a la población costera ni se informó sobre la magnitud del derrame.
  • Inicios de marzo: El hidrocarburo comenzó a llegar a las playas de Tabasco y Veracruz, y más tarde a Tamaulipas.
  • 21 de marzo: Las organizaciones documentaron 630 kilómetros de litoral afectados, 51 sitios con presencia de chapopote e impactos sobre manglares, arrecifes, fauna marina y comunidades pesqueras del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.
Manchas de residuos de petróleo cubren la costa tras la suspensión de las jornadas de pesca debido a un derrame que, según las autoridades mexicanas, se originó en una embarcación no identificada y dos filtraciones naturales de petróleo a lo largo de la costa del golfo de México, el jueves 26 de marzo de 2026, en Salinas, México. (AP Foto/Félix Márquez)
Manchas de residuos de petróleo cubren la costa tras la suspensión de las jornadas de pesca debido a un derrame que, según las autoridades mexicanas, se originó en una embarcación no identificada y dos filtraciones naturales de petróleo a lo largo de la costa del golfo de México, el jueves 26 de marzo de 2026, en Salinas, México. (AP Foto/Félix Márquez)

La versión oficial y lo que la desmiente

En la conferencia de prensa de la presidenta, las autoridades federales ubicaron el inicio de la contingencia el 2 de marzo y atribuyeron el origen del derrame a tres fuentes: un buque no identificado en inmediaciones de Coatzacoalcos y dos chapopoteras naturales, una de ellas en la zona de Cantarell. La narrativa oficial apuntaba a un origen incierto o natural.

Las organizaciones resaltan lo siguiente: esa versión es falsa. “No es una simple diferencia de versiones. Es una falsedad oficial sobre la cronología y el origen probable del vertido”, señala el pronunciamiento.

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Comunidades sin alerta, ecosistemas sin protección

Las organizaciones advierten que el ocultamiento no fue inocuo. El Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos obliga a notificar de inmediato, identificar la fuente y coordinar la respuesta institucional. Nada de eso ocurrió a tiempo.

“No se trata solo de una mentira. Se trata de una negligencia con consecuencias”, concluyen. Y plantean preguntas que hasta ahora no tienen respuesta oficial: ¿Quién decidió no informar desde febrero? ¿Quién responderá por los ecosistemas y las comunidades afectadas?

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