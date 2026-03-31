México

Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

Las actrices no solo presentaron la secuela de una película icónica, sino que su presencia y opiniones encendieron la discusión sobre el papel de las mujeres en la política y el entretenimiento

Guardar
El Diablo Viste a la Moda 2
Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Ciudad de México para promocionar la esperada secuela de 'El Diablo Viste a la Moda', prevista para 2026. - (20th Century Studios)

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México no solo desató furor entre fans, también encendió la conversación por una declaración que rápidamente se volvió viral.

Ambas actrices llegaron para promocionar la secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril de 2026. Sin embargo, más allá de la expectativa por la película, fue un comentario de Streep el que acaparó la atención.

Entre eventos, pasarelas y encuentros con la prensa, su paso por la capital mexicana se convirtió en tendencia, colocando a México en el centro del debate internacional por razones que van más allá del cine.

La frase que desató la polémica

El comentario de Meryl Streep sobre el liderazgo femenino en México genera debate internacional y se vuelve tendencia en redes sociales. - (RS)
El comentario de Meryl Streep sobre el liderazgo femenino en México genera debate internacional y se vuelve tendencia en redes sociales. - (RS)

Durante un encuentro con medios y para el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside, Meryl Streep sorprendió al hablar sobre el liderazgo femenino en México. Su comentario no tardó en generar reacciones encontradas.

Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer" es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder”, afirmó refiriéndose a la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

La declaración fue interpretada de distintas formas. Mientras algunos la aplaudieron como un reconocimiento, otros la consideraron una comparación polémica que abrió debate en redes sociales.

Una gira que conquistó la capital

La admiración de Anne Hathaway por Frida Kahlo se hizo evidente tras la visita a la Casa Azul, conectando el arte mexicano con la moda internacional. - (Instagram: pabloahum)
La admiración de Anne Hathaway por Frida Kahlo se hizo evidente tras la visita a la Casa Azul, conectando el arte mexicano con la moda internacional. - (Instagram: pabloahum)

La agenda incluyó su participación en un evento organizado por Fashion Week México, donde convivieron con diseñadores y figuras clave de la industria. La presencia de ambas estrellas elevó el perfil del evento.

También visitaron la Casa Azul de Frida Kahlo, un espacio emblemático que sirvió como escenario para conectar el arte con la moda. Ahí, Hathaway expresó admiración por la obra y legado de la artista mexicana.

El recorrido continuó en el Museo Anahuacalli, donde participaron en una pasarela que destacó el talento de diseñadores nacionales, reforzando la relevancia cultural del país.

Más que cine: impacto cultural y expectativa

El diablo viste a la moda 2
La visita de las estrellas refuerza la imagen de México como epicentro cultural y promueve su papel en la industria global del entretenimiento. - (20th Century Studios)

La visita también sirvió para reforzar la imagen de México como un punto clave para la industria del entretenimiento. La respuesta del público y la cobertura mediática confirmaron su peso en el circuito internacional.

El regreso de esta historia, con personajes icónicos como Miranda Priestly, ha generado gran expectativa entre los seguidores que han esperado años por la secuela.

Con estreno confirmado en cines y la posibilidad de llegar más adelante a plataformas como Disney+, la película apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

De qué trata “El diablo viste a la moda”

El diablo viste a la moda 2
La nueva película apunta a ser uno de los estrenos más esperados del año, con confirmación de estreno en cines y posible llegada a Disney+. - (20th Century Studios)

“El diablo viste a la moda” es una película centrada en el mundo de la moda y el periodismo, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger. La historia sigue a Andy Sachs, una joven recién graduada que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la influyente editora en jefe de una prestigiosa revista de moda. Andy, sin experiencia en el sector y con poco interés por la moda, se enfrenta a un ambiente competitivo y exigente.

La trama explora la transformación personal y profesional de Andy, quien poco a poco va adaptándose a las demandas del trabajo y a las expectativas de Miranda. A lo largo de la película, Andy debe tomar decisiones sobre sus valores, su ética profesional y sus relaciones personales, mientras lidia con la presión de un entorno donde la apariencia y la perfección son fundamentales.

“El diablo viste a la moda” muestra el impacto del mundo laboral en la vida privada, así como los sacrificios necesarios para triunfar en una industria tan dinámica como la moda. La película pone de manifiesto la influencia de los líderes en el ámbito profesional y la importancia de mantener la autenticidad frente a las presiones externas.

Temas Relacionados

Meryl StreepAnne HathawayEl Diablo Viste a la Modamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural

Su herencia cultural, propiedades digestivas y capacidad para regular la glucosa hacen a este ingrediente una alternativa natural que se adapta a las nuevas tendencias de bienestar

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural

¿Por qué hoy 31 de marzo es el Día del Taco en México? Esta es su historia

En Infobae México, te contamos la historia detrás de la fecha que celebra uno de los símbolos gastronómicos del país

¿Por qué hoy 31 de marzo es el Día del Taco en México? Esta es su historia

¿Viajarás en autobús esta Semana Santa? Profeco orienta sobre descuentos y qué hacer en caso de cancelación o demora

La dependencia subrayó la importancia de conservar el boleto como comprobante ante cualquier aclaración

¿Viajarás en autobús esta Semana Santa? Profeco orienta sobre descuentos y qué hacer en caso de cancelación o demora

Quién es Ernesto Rodríguez, el médico mexicano desaparecido tras viaje a El Salvador

El radiólogo regiomontano viajó por turismo y perdió contacto tras su llegada a la nación centroamericana; sus familiares piden apoyo a embajadas y a gobiernos de ambos países

Quién es Ernesto Rodríguez, el médico mexicano desaparecido tras viaje a El Salvador

Día del Taco: el platillo que mueve 200 mil millones de pesos al año en México

Su fuerza no solo está en el gusto: también en su alcance, su disponibilidad

Día del Taco: el platillo que mueve 200 mil millones de pesos al año en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Ovidio Guzmán: la vez que trataron de asesinar al hijo de El Chapo en un famoso centro comercial de la CDMX

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

Christopher Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia, sucesor de “El Mencho”, tenga ciudadanía estadounidense

Localizan con vida a Carmiña Castro, creadora de contenido reportada como desaparecida en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló

Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos: estas son las polémicas que rodearon a la pareja

¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas

BABYMETAL regresa a México en 2026: fecha, lugar e invitados confirmados

DEPORTES

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: comienza el segundo tiempo, Chequia gana por un gol a cero

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans