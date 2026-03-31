Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

Meryl Streep y Anne Hathaway visitan la Ciudad de México para promocionar la esperada secuela de 'El Diablo Viste a la Moda', prevista para 2026. - (20th Century Studios)

La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México no solo desató furor entre fans, también encendió la conversación por una declaración que rápidamente se volvió viral.

Ambas actrices llegaron para promocionar la secuela de “El Diablo Viste a la Moda”, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril de 2026. Sin embargo, más allá de la expectativa por la película, fue un comentario de Streep el que acaparó la atención.

Entre eventos, pasarelas y encuentros con la prensa, su paso por la capital mexicana se convirtió en tendencia, colocando a México en el centro del debate internacional por razones que van más allá del cine.

La frase que desató la polémica

El comentario de Meryl Streep sobre el liderazgo femenino en México genera debate internacional y se vuelve tendencia en redes sociales. - (RS)

Durante un encuentro con medios y para el programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside, Meryl Streep sorprendió al hablar sobre el liderazgo femenino en México. Su comentario no tardó en generar reacciones encontradas.

“Claro que México ha dejado atrás a los Estados Unidos teniendo una presidenta mujer" es genial para las niñas pequeñas saber que cualquiera en la familia puede ser un líder”, afirmó refiriéndose a la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

La declaración fue interpretada de distintas formas. Mientras algunos la aplaudieron como un reconocimiento, otros la consideraron una comparación polémica que abrió debate en redes sociales.

Una gira que conquistó la capital

La admiración de Anne Hathaway por Frida Kahlo se hizo evidente tras la visita a la Casa Azul, conectando el arte mexicano con la moda internacional. - (Instagram: pabloahum)

La agenda incluyó su participación en un evento organizado por Fashion Week México, donde convivieron con diseñadores y figuras clave de la industria. La presencia de ambas estrellas elevó el perfil del evento.

También visitaron la Casa Azul de Frida Kahlo, un espacio emblemático que sirvió como escenario para conectar el arte con la moda. Ahí, Hathaway expresó admiración por la obra y legado de la artista mexicana.

El recorrido continuó en el Museo Anahuacalli, donde participaron en una pasarela que destacó el talento de diseñadores nacionales, reforzando la relevancia cultural del país.

Más que cine: impacto cultural y expectativa

La visita de las estrellas refuerza la imagen de México como epicentro cultural y promueve su papel en la industria global del entretenimiento. - (20th Century Studios)

La visita también sirvió para reforzar la imagen de México como un punto clave para la industria del entretenimiento. La respuesta del público y la cobertura mediática confirmaron su peso en el circuito internacional.

El regreso de esta historia, con personajes icónicos como Miranda Priestly, ha generado gran expectativa entre los seguidores que han esperado años por la secuela.

Con estreno confirmado en cines y la posibilidad de llegar más adelante a plataformas como Disney+, la película apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año.

De qué trata “El diablo viste a la moda”

La nueva película apunta a ser uno de los estrenos más esperados del año, con confirmación de estreno en cines y posible llegada a Disney+. - (20th Century Studios)

“El diablo viste a la moda” es una película centrada en el mundo de la moda y el periodismo, basada en la novela homónima de Lauren Weisberger. La historia sigue a Andy Sachs, una joven recién graduada que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly, la influyente editora en jefe de una prestigiosa revista de moda. Andy, sin experiencia en el sector y con poco interés por la moda, se enfrenta a un ambiente competitivo y exigente.

La trama explora la transformación personal y profesional de Andy, quien poco a poco va adaptándose a las demandas del trabajo y a las expectativas de Miranda. A lo largo de la película, Andy debe tomar decisiones sobre sus valores, su ética profesional y sus relaciones personales, mientras lidia con la presión de un entorno donde la apariencia y la perfección son fundamentales.

“El diablo viste a la moda” muestra el impacto del mundo laboral en la vida privada, así como los sacrificios necesarios para triunfar en una industria tan dinámica como la moda. La película pone de manifiesto la influencia de los líderes en el ámbito profesional y la importancia de mantener la autenticidad frente a las presiones externas.