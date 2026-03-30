Anne Hathaway y Meryl Streep brillan en la Casa Azul de Frida Kahlo en su visita a México

La Ciudad de México recibe a Anne Hathaway y Meryl Streep en la promoción de 'El Diablo Viste a la Moda 2'. (Captura de tráiler oficial)

La tarde de este lunes, la Ciudad de México vivió una jornada inédita para la industria del entretenimiento internacional. Anne Hathaway y Meryl Streep arribaron al sur de la capital para participar en la promoción de la secuela más esperada del cine reciente, “El Diablo Viste a la Moda 2”. El escenario elegido fue la emblemática Casa Azul de Frida Kahlo, en el corazón de Coyoacán, donde el encuentro entre las estrellas provocó una multitud de seguidores.

Un recibimiento multitudinario en Coyoacán

Anne Hathaway cautiva a México con su visita a la Casa Azul y sorprende con su español (Instagram/pabloahum)

Anne Hathaway se convirtió en el centro de atención al romper el protocolo de seguridad para acercarse a los fans, firmar autógrafos y posar para fotografías. Su actitud contrastó con la de Meryl Streep, quien, fiel al carácter de su personaje Miranda Priestly, ingresó rápidamente al recinto y evitó el contacto directo con la prensa.

La presencia de ambas figuras confirmó el despliegue inédito de seguridad y logística alrededor de la filmación, que representa el proyecto más ambicioso de Disney para este año.

El ambiente de expectativa alcanzó su punto máximo cuando Anne Hathaway se detuvo frente a la prensa y, con una sonrisa, pronunció en español: “Estoy encantada de estar aquí”. La frase, acompañada de un acento casi impecable, generó una ovación entre los presentes y se viralizó en redes sociales.

Dentro del museo, las protagonistas participaron junto a destacadas figuras mexicanas de la moda en una reunión que combinó la herencia artística de Frida Kahlo con la propuesta innovadora de la película, resaltando la moda como punto de encuentro y motivo de celebración entre la moda.

¿De qué trata “El Diablo Viste a la Moda?

Anne Hathaway sorprende al público y la prensa al saludar en español durante su paso por la alfombra roja. - (Instagram: pabloahum)

La película explora cuestiones relacionadas con la ambición en el ámbito profesional, el precio de las decisiones personales y la presión presente en sectores laborales altamente competitivos. El filme ha alcanzado notoriedad por su representación del universo de la moda, el impacto cultural generado y el desempeño de Meryl Streep.

Destacan las interpretaciones de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes encarnan a los personajes principales Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton y Nigel. La historia narra el recorrido de Andrea “Andy” Sachs, una joven sin experiencia en moda que accede al puesto de asistente de la influyente y exigente editora de la revista Runway, Miranda Priestly.

A lo largo de la trama, Andy enfrenta retos que transforman sus relaciones personales y valores, mientras se adapta a las demandas del sector. Dirigida por David Frankel y basada en la novela de Lauren Weisberger, la producción estadounidense de comedia dramática se estrenó en 2006.

Lady Gaga y Madonna confirmadas en el soundtrack

Anne Hathaway invita a ir al cine con los “mejores outfits” en el estreno de El diablo viste a la moda 2 (Captura de video: 20th Century Fox)

La supuesta colaboración entre Lady Gaga y Madonna para la banda sonora de El Diablo Viste a la Moda 2 ha generado gran expectación, ya que la relación entre ambas artistas estuvo marcada durante años por una rivalidad alimentada por comparaciones en medios y similitudes percibidas en sus estilos musicales. Según The Sun, Madonna habría decidido unirse a Lady Gaga en este proyecto, lo que representa un giro inesperado para sus seguidores.

Los rumores han cobrado fuerza después de que Madonna fuera vista en el estudio trabajando con el productor Andrew Watt, lo que ha llevado a especulaciones sobre la creación de material musical nuevo y específico para la secuela. Por su parte, se ha filtrado que Lady Gaga podría interpretar uno de los temas principales titulado “Shape Of A Woman”.

El Diablo Viste a la Moda 2, que contará nuevamente con Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt, tiene previsto su estreno el 30 de abril del 2026.