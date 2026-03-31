México

Gobierno retrasa inauguración de tren del AIFA, Sheinbaum pedirá a Mexicana incluir vuelo directo a Hermosillo

El aeropuerto ha transportado a más de 18 millones de pasajeros desde 2022

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Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de este 31 de marzo en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer que la inauguración del tren del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) programada para comienzos de abril se encuentra retrasada, durante la mañanera del pueblo de este 31 de marzo en Palacio Nacional.

“Como siguen en las pruebas y no les han dado la certificación se va retrasar algunas semanas, porque queremos que esté certificado para que se pueda operar. La fecha están por dármela, pero es en unos días”, declaró la funcionaria mexicana.

Por otro lado, dio a conocer que desde el 21 de marzo de 2022 al 19 de marzo de 2026, el aeropuerto ha transportado a más de 18 millones de pasajeros, así como un millón de toneladas de carga distribuida a nivel nacional e internacional.

El top de los estados más populares para los viajeros son:

  1. Quintana Roo
  2. Jalisco
  3. Nuevo León
  4. Yucatán
  5. Oaxaca

La jefa de Estado aseguró que con la llegada de siete aviones al AIFA existe la posibilidad de abrir nuevas rutas por la aerolínea Mexicana de Aviación, entre ellas a Hermosillo, uno de los destinos con mayor demanda.

AIFA. REUTERS/Henry Romero
AIFA. REUTERS/Henry Romero

AIFA inaugura ruta AIFA-Morelia-Uruapan

Asimismo, el aeropuerto inauguró el trayecto AIFA-Morelia-Uruapan (NLU-MLM-UPN), operada por Aerus, con lo que suma 40 rutas nacionales y avanza en su consolidación como hub aéreo del centro del país.

Esta nueva conexión amplía la red de destinos de la terminal aérea desde su apertura y responde tanto a la demanda turística como a las necesidades del sector empresarial de Michoacán.

Morelia, capital de este estado y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, destaca como uno de los destinos coloniales más visitados de México, con una fuerte oferta cultural y gastronómica que impulsa el turismo nacional e internacional.

Uruapan, reconocida mundialmente como la capital del aguacate y punto de acceso a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, tiene una relevancia industrial y agroindustrial, además de importancia turística.

La integración de ambas regiones a la red del AIFA contribuye a fortalecer los vínculos comerciales entre Michoacán y la Zona Metropolitana del Valle de México. Desde su inauguración, el AIFA ha expandido su oferta de destinos para posicionarse como alternativa al AICM y promover la descentralización del tráfico aéreo. Aerus se suma a las aerolíneas que impulsan la expansión del aeropuerto.

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