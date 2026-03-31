EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de marzo: Transmisión de sarampión en México presenta reducción

Eduardo Clark, secretario de Salud, informó que esta modernización trata de priorizar los medicamentos más importanes, que tengan mayor seguridad y mejores resultados clínicos para garantizar la atención a los pacientes.
La OMS, los divide en tres categorías:
Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la administración federal mexicana, informa que durante las últimas cuatro semanas la transmisión del virus de sarampión a presentado reducción; sin embargo, el funcionario señaló que es importante continuar aplicándose la vacuna contra este virus, principalmente las personas que pertenecen a grupos vulnerables.
“Afortunadamente, tenemos ya la transmisión a la baja en todos los estados; vemos que estamos bajando comparado con cómo estuvo hace algunas semanas”, dice Clark.
Claudia Sheinbaum Pardo presenta información acerca del tema de abasto de medicamentos en IMSS-BIENESTAR, ISSSTE e IMSS. Además, se presentarán los avances del sarampión en México así como un nuevo esquema.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.