EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de marzo: Transmisión de sarampión en México presenta reducción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

Claudia Sheinbaum Pardo presenta información acerca del tema de abasto de medicamentos en IMSS-BIENESTAR, ISSSTE e IMSS. Además, se presentarán los avances del sarampión en México así como un nuevo esquema.

“Afortunadamente, tenemos ya la transmisión a la baja en todos los estados; vemos que estamos bajando comparado con cómo estuvo hace algunas semanas”, dice Clark.

Eduardo Clark García Dobarganes , subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud en la administración federal mexicana, informa que durante las últimas cuatro semanas la transmisión del virus de sarampión a presentado reducción; sin embargo, el funcionario señaló que es importante continuar aplicándose la vacuna contra este virus, principalmente las personas que pertenecen a grupos vulnerables.

Eduardo Clark , secretario de Salud, informó que esta modernización trata de priorizar los medicamentos más importanes, que tengan mayor seguridad y mejores resultados clínicos para garantizar la atención a los pacientes.

Compras públicas de medicamentos en México serán modernizadas: ¿en qué consiste este cambio?

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