AIFA listo en seguridad para el Mundial 2026: destacan aumento de pasajeros y superávit financiero en su 4to informe de actividades

El director del AIFA, Isidoro Pastor informó que está listo el tema de seguridad en la terminal para el Mundial 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encuentra preparado en materia de seguridad para recibir a miles de aficionados que arribarán a México durante el Mundial 2026, aseguró el director general de la terminal aérea, el Isidoro Pastor Román, quien descartó la necesidad de implementar operativos especiales.

Durante su cuarto informe de labores al frente del aeropuerto, el funcionario explicó a medios que la infraestructura y los protocolos actuales son suficientes para atender la demanda que generará uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial, el Copa Mundial de la FIFA 2026.

“El AIFA no necesita implementar nada adicional. Solo en casos específicos, como la llegada de jefes de Estado o de gobierno, se refuerzan los dispositivos de seguridad con apoyo del personal de la Defensa Nacional”, señaló Pastor Román.

En este sentido, destacó que la coordinación con las fuerzas armadas permite mantener estándares elevados de protección para pasajeros, aerolíneas y operaciones, incluso en escenarios de alta demanda como el Mundial.

Aerolíneas norteamericanas podrían llegar al AIFA

El director del AIFA, Isidoro Pastor hizo entrega de su 4to Informe de labores al frente del aeropuerto (Jorge Contreras/Infobae México)

Uno de los anuncios relevantes fue que una aerolínea estadounidense ya comercializa vuelos directos entre Estados Unidos y el AIFA, aunque por razones de confidencialidad no se reveló el nombre de la compañía. Además, el director confirmó que existen negociaciones con al menos dos aerolíneas adicionales interesadas en ampliar sus rutas hacia esta terminal aérea.

“Estas inversiones requieren planeación y pueden tardar hasta un año en concretarse, pero hay interés real en fortalecer la conectividad internacional del AIFA”, explicó.

En cuanto a la seguridad, el aeropuerto ha obtenido certificaciones que respaldan el cumplimiento de su plan estratégico, lo que lo posiciona como una opción confiable para vuelos nacionales e internacionales. Este aspecto cobra especial relevancia ante el incremento previsto en el flujo de pasajeros por el Mundial 2026.

Crecimiento sostenido y finanzas positivas

El director del AIFA, Isidoro Pastor afirmó que espera superar los 8.3 millones de pasajeros para 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

El informe también destacó resultados financieros positivos. Durante 2024, el AIFA registró un superávit de 447 millones de pesos, mientras que para 2025 se proyecta un saldo favorable cercano a los 762 millones de pesos.

“Aun con esas sumas, si se hacen los ajustes correspondientes, terminamos con saldo a favor en ambos años”, puntualizó el general brigadier.

Respecto a los ingresos relacionados con comercio exterior, aclaró que estos no forman parte directa de las finanzas del aeropuerto, ya que corresponden a la recaudación realizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la aduana número 50, ubicada dentro del complejo aeroportuario.

En términos de movilidad, el AIFA ha registrado un crecimiento constante en el número de pasajeros. En total, más de 18.4 millones de personas han transitado por sus instalaciones desde su apertura. Tan solo en 2024 se contabilizaron 6.3 millones de usuarios, cifra que aumentó a más de 7 millones en 2025.

Para el año del Mundial, las autoridades prevén un incremento adicional del 5 por ciento en el flujo de pasajeros. En un escenario optimista, el aeropuerto podría alcanzar hasta los 10 millones de usuarios, impulsado por la llegada de turistas y aficionados internacionales.

Este crecimiento refleja el posicionamiento gradual del AIFA dentro del sistema aeroportuario del país, así como su capacidad para atender eventos de gran escala y si en su momento el Departamento del Transporte de EU aprueba que sus aerolíneas lleguen al aeropuerto mexiquense, este aumento de pasajeros seguirá.

Con estos avances, el AIFA se perfila como un actor relevante en la movilidad aérea durante el evento, contribuyendo a la experiencia de miles de aficionados que llegarán a México para disfrutar del futbol.