Gianni Infantino regala a Claudia Sheinbaum una tarjeta roja por si alguien se "porta mal"

Infantino le obsequió las tarjetas que se usarán en la Copa del Mundo 2026. (X/@Claudiashein)

La escena se desarrolló en el despacho presidencial, donde Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, recibió a Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, para sellar el inicio de la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026.

El encuentro, no tardó en tomar un tono relajado cuando la mandataria mostró las tarjetas arbitrales oficiales, amarilla y roja, entregadas por Infantino.

“Si alguien se porta mal, la tarjeta roja”, advirtió Sheinbaum, mientras el Presidente de la FIFA sonreía, en un ambiente que combinó protocolo y cercanía.

La reunión no solo giró en torno a simbolismos. El desayuno compartido dejó huella en los detalles: omelette de flor de calabaza, un platillo que Infantino calificó como “delicioso”, marcó la nota anecdótica de la jornada.

Entre risas y bromas, ambos líderes aprovecharon para grabar un video en el que Sheinbaum reiteró que el país está listo para albergar la inauguración del Mundial y prometió un evento “histórico y excepcional”.

Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, posan sonrientes con un banderín conmemorativo durante su encuentro en Palacio Nacional, Ciudad de México, a dos meses del Mundial 2026. (X @ClaudiaShein)

Mientras las cámaras captaban la entrega de las tarjetas, la conversación alternó entre lo anecdótico y los retos logísticos.

Cabe destacar que Sheinbaum destacó previamente la importancia de evitar el colapso vehicular en torno al estadio Banorte, epicentro de los cinco partidos que se disputarán en la capital mexicana.

“Con sus dificultades, fue un muy buen operativo de movilidad”, aseguró la presidenta, tras el ensayo general que representó el partido entre México y Portugal el sábado anterior. La estrategia incluyó estacionamientos remotos, transporte colectivo y accesos controlados.

El simbolismo de la entrega de tarjetas arbitrales no pasó inadvertido. La postal en Palacio Nacional representó el primer acto concreto de cara al reto organizativo que enfrenta la sede mexicana.

Infantino, por su parte, reforzó el tono festivo al afirmar: “Va a ser una fiesta, un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, señaló en redes.

Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum ya decretó día feriado el 11 de junio, fecha inaugural del Mundial en México, cuando la Selección Mexicana se mida ante Sudáfrica.

Claudia Sheinbaum ya dijo que el 11 de junio es feriado. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

A ese primer encuentro se sumarán, otros cuatro partidos de alto impacto que pondrán a prueba la infraestructura y la capacidad de organización de la capital.

La ciudad se prepara para recibir a miles de visitantes y garantizar una experiencia memorable, mientras el balón comienza a rodar rumbo al evento deportivo más esperado del año.

Al final de toda esta jornada la Presidenta mencionó que “Todo va a salir muy bien en el mundial, y recuerden, todos hay que echarle muchas porras a la selección nacional, así que todos con buena vibra en este mundial”, expresó Sheinbaum Pardo, al comprometer el respaldo y optimismo de cara al torneo.

Así pues, la reunión entre Sheinbaum e Infantino fue más allá de un omelette de flor de calabaza; México ya se prepara para recibir su tercer Mundial en la historia.