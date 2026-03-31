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Evita multas: Hoy vence el plazo para el subsidio de la Tenencia en CDMX; esto pagarás si se te pasa la fecha

El llamado es para automovilistas y motociclistas apa que cumplan con el requisto y apguen de más

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Tenencia 2026 CDMX Edomex
Tenencia 2026 en la CDMX llega a su fecha límite para hacerla (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Los propietarios de vehículos en la capital del país tienen este martes como fecha límite para aprovechar el subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular, un beneficio fiscal que permite a miles de automovilistas pagar únicamente el refrendo y evitar cargos adicionales.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, quienes no realicen el pago hoy perderán automáticamente el descuento y deberán cubrir el monto total de la tenencia, lo que puede representar un gasto significativamente mayor.

El costo del refrendo vehicular en 2026 es de aproximadamente 760 pesos, monto que deben cubrir los contribuyentes para acceder al subsidio. Este beneficio aplica únicamente para automóviles cuyo valor no exceda los 638 mil pesos (IVA incluido) y motocicletas con un valor máximo de 250 mil pesos.

Además, como parte de las facilidades de pago, el gobierno capitalino mantiene opciones de meses sin intereses para quienes decidan realizar el trámite con tarjetas de crédito, lo que busca incentivar el cumplimiento puntual de esta obligación fiscal.

¿Habrá prórroga para el pago de la tenencia en la CDMX?

El gobierno de la CDMX anunció dicho descuento a través de redes.(X/@GobCDMX)
El gobierno de la CDMX anunció dicho descuento a través de redes.(X/@GobCDMX)

Las autoridades han reiterado que este 31 de marzo es la fecha definitiva para obtener el subsidio, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a evitar contratiempos y realizar el pago a la brevedad.

El cumplimiento de esta obligación no solo evita sanciones económicas, sino que también garantiza que los vehículos puedan circular sin restricciones y cumplir con otros trámites indispensables.

En este contexto, los automovilistas deben considerar que el retraso en el pago puede implicar un impacto directo en su economía, además de complicaciones administrativas que podrían afectar su movilidad diaria.

¿Dónde pagar la tenencia en CDMX?

Los contribuyentes pueden realizar el pago de manera presencial en diversos puntos habilitados en toda la ciudad, entre los que destacan:

  • Instituciones financieras
  • Tiendas de autoservicio y departamentales
  • Farmacias
  • Tiendas de conveniencia
  • Oficinas de servicio (martes de 09:00 a 21:00 horas)
  • Kioscos de la Tesorería (martes 09:00 a 20:00 horas)
  • Tesomóvil (con ubicación itinerante)

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento del pago en el último día, especialmente para quienes no pudieron realizar el trámite en línea o prefieren hacerlo de manera presencial.

Consecuencias de no pagar la tenencia

Tenencia CDMX (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)
no pagar la tenencia en tiempo y forma en la CDMX, ocasiones multas y recargos (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

No cumplir con el pago del refrendo y la tenencia puede generar diversas complicaciones para los automovilistas. Entre las principales consecuencias se encuentran:

  • Imposibilidad de verificar el vehículo
  • Restricciones para cambiar placas
  • Dificultad para liberar el automóvil en caso de ser enviado al corralón

Asimismo, circular con placas vencidas o sin placas puede derivar en sanciones económicas. Para 2026, la multa por esta infracción va de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Considerando que el valor de la UMA este año es de 117.31 pesos, la sanción económica puede oscilar entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, dependiendo de la falta cometida.

Con múltiples opciones de pago disponibles y facilidades como meses sin intereses, las autoridades capitalinas buscan que ningún contribuyente se quede sin cumplir con este trámite clave antes de que concluya el plazo.

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