Tenencia 2026: fecha límite para pagar en CDMX, Edomex, Puebla y Querétaro

Fechas límite para la tenencia 2026. (Infobae)

El plazo para obtener el subsidio del 100% en la tenencia vehicular 2026 está por vencer en varios estados del país. Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Querétaro ya definieron fechas límite y condiciones para que los propietarios se pongan al corriente y eviten recargos.

La tenencia es un impuesto anual, pero puede no pagarse si se cubre a tiempo el refrendo, que es el derecho por el uso de placas. Para acceder a este beneficio, los automovilistas deben cumplir con requisitos como no tener adeudos y contar con documentación vigente.

Fechas límite y modalidades de pago

En Ciudad de México, el último día para pagar el refrendo y obtener el subsidio total en la tenencia es el 31 de marzo de 2026.

El trámite puede realizarse tanto en línea como en oficinas, kioscos, bancos y tiendas autorizadas.

Los requisitos incluyen no tener adeudos de años anteriores, contar con tarjeta de circulación vigente y que el valor del vehículo no exceda los 638 mil pesos para autos o los 250 mil pesos para motocicletas. El monto del refrendo es de 760 pesos.

En el Estado de México, el plazo original para obtener el subsidio se amplió y ahora vence el lunes 6 de abril de 2026.

(X/@FinanzasEdomex)

El pago debe realizarse en el portal de servicios al contribuyente, bancos o tiendas autorizadas. El subsidio solo aplica si se liquida el refrendo antes de la fecha límite, no existen multas ni adeudos previos y el vehículo está registrado en la entidad.

El refrendo cuesta 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas. El beneficio solo es válido para vehículos con placas estatales y con valor de hasta 638 mil pesos para autos y 250 mil para motos.

En Puebla, el periodo para aprovechar el subsidio concluye el 31 de marzo.

El control vehicular tiene un costo de 700 pesos y el descuento solo aplica para quienes no presentan adeudos ni sanciones. Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos de este pago. El trámite puede completarse en línea o en Centros Integrales de Servicios.

En Querétaro, el apoyo fiscal a la tenencia también concluye el 31 de marzo de 2026.

El beneficio se otorga a quienes pagan el refrendo a tiempo, tienen vehículos con valor factura menor a 800 mil pesos, están inscritos en el padrón estatal y no tienen adeudos previos. El pago se puede efectuar en el portal oficial, mediante la aplicación móvil, en bancos y tiendas autorizadas.

Requisitos y recomendaciones

(Jesús Avilés/Infobae)

Las autoridades estatales reiteran que el subsidio del 100% en la tenencia 2026 solo se otorga a quienes cumplen con el pago del refrendo dentro del plazo establecido.

En general, los contribuyentes deben contar con documentación vigente, no registrar adeudos previos y respetar los límites de valor factura fijados por cada entidad.

En el caso del Estado de México, el beneficio no aplica para vehículos con placas anteriores a 2020 que no hayan realizado la renovación correspondiente, ni para quienes presentan adeudos. Para motocicletas, el valor máximo permitido es de 250 mil pesos.

El pago puede realizarse en línea, en bancos o en establecimientos autorizados, y es importante conservar el comprobante oficial, ya que es necesario para cualquier aclaración o trámite posterior.