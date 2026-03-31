¡Es hoy! Últimas horas para pagar la Tenencia Edomex 2026 con subsidio del 100%: ¿Hasta qué hora tienes?

Casi termina el pago de la tenencia 2026 en el Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Los propietarios de vehículos en el Edomex tienen que aprovechar los subsidios y facilidades que ofrece el gobierno estatal para regularizar el pago de la tenencia vehicular.

Se trata de una oportunidad clave para evitar cargos adicionales, quienes no hayan cumplido con este trámite deberán pagar el monto total del impuesto, además del refrendo correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el subsidio del 100% en la tenencia es uno de los principales beneficios fiscales disponibles durante el primer trimestre del año, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos establecidos y realicen el pago en tiempo y forma.

El programa busca incentivar la regularización vehicular, reducir la cartera vencida y apoyar la economía familiar de millones de automovilistas mexiquenses. Sin embargo, el plazo está por concluir, por lo que autoridades exhortan a no dejar el trámite para el último momento.

¿Cómo obtener el subsidio del 100% en la tenencia?

La tenencia se puede pagar a meses sin intereses (especial)

Para acceder a este beneficio, los propietarios de vehículos deben realizar el pago del refrendo vehicular antes de la nueva prórroga que se dio, que es el 6 de abril a través del Portal de Servicios al Contribuyente, o bien, acudir directamente a los centros autorizados.

El trámite puede efectuarse en línea mediante el sitio oficial del gobierno del Edomex que es: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o de forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales y Módulos Integrales de Recaudación distribuidos en la entidad.

Además, la dependencia estatal destacó que cuenta con personal capacitado para brindar orientación durante todo el proceso, con el objetivo de garantizar una atención clara, transparente y segura.

Canales de atención y asesoría

Tenencia 2026 Edomex Informes dudas (Gob. Edomex)

Para resolver dudas o recibir acompañamiento durante el trámite, los contribuyentes pueden comunicarse a los números telefónicos habilitados por la autoridad:

800 696 96 96

800 715 43 50

También se encuentra disponible el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx, donde se brinda atención personalizada.

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal y evitar contratiempos, especialmente en los últimos días del plazo, cuando suele incrementarse la demanda.

Si los propietarios de vehículos no realizan el pago antes de la fecha límite, perderán automáticamente el subsidio del 100% en la tenencia. Esto implicará un gasto mayor, ya que deberán cubrir tanto el refrendo como el costo total del impuesto, además de posibles recargos y actualizaciones.

El incumplimiento también puede generar restricciones en trámites vehiculares futuros, como verificaciones, cambios de propietario o bajas administrativas.

Importancia de cumplir con la obligación fiscal

El pago de la tenencia vehicular es una contribución que permite financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales en el Estado de México. Por ello, autoridades insisten en la importancia de cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos.

A pocas horas de que concluya el programa de subsidios, la recomendación es clara: realizar el trámite cuanto antes para evitar filas, saturación en el sistema o contratiempos técnicos.

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