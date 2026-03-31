México

¡Es hoy! Últimas horas para pagar la Tenencia Edomex 2026 con subsidio del 100%: ¿Hasta qué hora tienes?

El pago podrá pagarse en mensualidades con tarjetas participantes

Guardar
Tenencia 2026 Edomex
Casi termina el pago de la tenencia 2026 en el Edomex (Foto: Jorge Contreras/Infobae)

Los propietarios de vehículos en el Edomex tienen que aprovechar los subsidios y facilidades que ofrece el gobierno estatal para regularizar el pago de la tenencia vehicular.

Se trata de una oportunidad clave para evitar cargos adicionales, quienes no hayan cumplido con este trámite deberán pagar el monto total del impuesto, además del refrendo correspondiente.

De acuerdo con la Secretaría de Finanzas del Estado de México, el subsidio del 100% en la tenencia es uno de los principales beneficios fiscales disponibles durante el primer trimestre del año, siempre y cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos establecidos y realicen el pago en tiempo y forma.

El programa busca incentivar la regularización vehicular, reducir la cartera vencida y apoyar la economía familiar de millones de automovilistas mexiquenses. Sin embargo, el plazo está por concluir, por lo que autoridades exhortan a no dejar el trámite para el último momento.

¿Cómo obtener el subsidio del 100% en la tenencia?

tenencia descuentos Edomex pago a meses sin intereses
La tenencia se puede pagar a meses sin intereses (especial)

Para acceder a este beneficio, los propietarios de vehículos deben realizar el pago del refrendo vehicular antes de la nueva prórroga que se dio, que es el 6 de abril a través del Portal de Servicios al Contribuyente, o bien, acudir directamente a los centros autorizados.

El trámite puede efectuarse en línea mediante el sitio oficial del gobierno del Edomex que es: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ o de forma presencial en los Centros de Servicios Fiscales y Módulos Integrales de Recaudación distribuidos en la entidad.

Además, la dependencia estatal destacó que cuenta con personal capacitado para brindar orientación durante todo el proceso, con el objetivo de garantizar una atención clara, transparente y segura.

Canales de atención y asesoría

Tenencia 2026 Edomex Informes dudas
Tenencia 2026 Edomex Informes dudas (Gob. Edomex)

Para resolver dudas o recibir acompañamiento durante el trámite, los contribuyentes pueden comunicarse a los números telefónicos habilitados por la autoridad:

  • 800 696 96 96
  • 800 715 43 50

También se encuentra disponible el correo electrónico asismex@edomex.gob.mx, donde se brinda atención personalizada.

Estas opciones buscan facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal y evitar contratiempos, especialmente en los últimos días del plazo, cuando suele incrementarse la demanda.

Si los propietarios de vehículos no realizan el pago antes de la fecha límite, perderán automáticamente el subsidio del 100% en la tenencia. Esto implicará un gasto mayor, ya que deberán cubrir tanto el refrendo como el costo total del impuesto, además de posibles recargos y actualizaciones.

El incumplimiento también puede generar restricciones en trámites vehiculares futuros, como verificaciones, cambios de propietario o bajas administrativas.

Importancia de cumplir con la obligación fiscal

El pago de la tenencia vehicular es una contribución que permite financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales en el Estado de México. Por ello, autoridades insisten en la importancia de cumplir con esta obligación dentro de los plazos establecidos.

A pocas horas de que concluya el programa de subsidios, la recomendación es clara: realizar el trámite cuanto antes para evitar filas, saturación en el sistema o contratiempos técnicos.

<br>

Temas Relacionados

TenenciaRefrendoEdomexPrórrogaMultasmexico-noticias

Más Noticias

¿El gas del agua mineral causa celulitis? La ciencia lo contesta

El agua mineral, ya sea natural o con gas, puede aportar diversos beneficios al organismo cuando se consume de forma moderada

¿El gas del agua mineral causa celulitis? La ciencia lo contesta

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Hasta el momento, la Fiscalía Estatal acusa al exsecretario de Seguridad Pública de cuatro delitos

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Hijo de AMLO fue captado en hotel de lujo en Cozumel: estas son las otras polémicas de José Ramón López Beltrán

El primogénito del expresidente ha reiterado en más de una ocasión que no es funcionario público

Hijo de AMLO fue captado en hotel de lujo en Cozumel: estas son las otras polémicas de José Ramón López Beltrán

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 1 de abril en CDMX y Edomex

Que un automóvil circule o no este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México depende de su holograma y de la terminación de su placa

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 1 de abril en CDMX y Edomex

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural

Su herencia cultural, propiedades digestivas y capacidad para regular la glucosa hacen a este ingrediente una alternativa natural que se adapta a las nuevas tendencias de bienestar

Nopal: el superalimento mexicano que fortalece tu salud y regula el azúcar de forma natural
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Gobernador de Tabasco no descarta que se le imputen más delitos a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Con drogas y armas detienen a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Ovidio Guzmán: la vez que trataron de asesinar al hijo de El Chapo en un famoso centro comercial de la CDMX

Cesan a directora y docente en Michoacán por coreografía escolar que simulaba sicarios

Christopher Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia, sucesor de “El Mencho”, tenga ciudadanía estadounidense

ENTRETENIMIENTO

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Fue médico durante el Covid-19 y hoy narra la vida e historia de México a través de sus perfumes

Meryl Streep, actriz: “México ha dejado atrás a Estados Unidos al tener una presidenta mujer”

Novia de Esteban Macías le eligió unos tacones de aguja para la alfombra de El Diablo Viste a la Moda 2 y así desfiló

Diego Boneta y Renata Notni terminan su relación tras cinco años juntos: estas son las polémicas que rodearon a la pareja

¡Adiós Acapulco! Anuncian ‘Mazatlán Shore’: fecha de estreno, dónde ver y quiénes son sus polémicas estrellas

DEPORTES

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

¿Quién se quedará con los últimos boletos a la liguilla de la Liga Mx Femenil? Este es el calendario restante para los equipos que buscan clasificar a los cuartos de final

República Checa vs Dinamarca EN VIVO: los daneses tienen el control del partido pero Chequia sigue arriba del marcador

IA pronostica el resultado del amistoso entre México y Bélgica: ¿Gana el Tricolor?

¿Cómo llegan México y Bélgica para su partido de preparación rumbo al Mundial 2026?

Ricardo del Real, el primer atleta olímpico mexicano en declararse hombre trans