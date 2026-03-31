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Emboscan a policías municipales en Escuinapa, Sinaloa: hay cuatro muertos

Entre los fallecidos se encuentra el subdirector operativo de la corporación

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El ataque ocurrió la mañana de este 31 de marzo. (imagen ilustrativa) Crédito: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa
El ataque ocurrió la mañana de este 31 de marzo. (imagen ilustrativa) Crédito: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa

La mañana de este martes 31 de marzo, cuatro policías municipales fueron asesinados en una emboscada en la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa, Sinaloa. El ataque ocurrió cuando los agentes circulaban sobre la carretera Mazatlán–Tepic.

Reportes de medios locales señalan que un elemento más resultó herido con lesiones leves.

En un primer momento, el alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, informó que los elementos atacados se encontraban a salvo. Sin embargo, horas más tarde confirmó el fallecimiento de cuatro policías, entre ellos el subdirector operativo de la corporación, identificado como Esteban Gutiérrez Mazariegos.

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando un grupo de civiles armados interceptó la patrulla y abrió fuego de manera directa.

Versiones extraoficiales señalan que el ataque fue una emboscada planeada, ya que varias camionetas cerraron el paso a la unidad policial y dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el reporte de detonaciones, fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona para buscar a los responsables y asegurar el área. Hasta el momento no hay detenidos.

El pasado 29 de enero atacaron a elementos de seguridad sobre la misma carretera y a la altura del mismo poblado, dejando un saldo de dos estatales y un municipal heridos.

Declaraciones del alcalde tras la emboscada

Al sitio acudieron elementos federales para custodiar. Crédito: Redes Sociales
Al sitio acudieron elementos federales para custodiar. Crédito: Redes Sociales

Según lo informado por el diario Noroeste, el alcalde Víctor Manuel Díaz Simental notificó la muerte de Gutiérrez Mazariegos y destacó que contaba con una larga trayectoria y experiencia dentro de la corporación, mientras que los otros agentes caídos recientemente se habían incorporado a la policía municipal.

Díaz Simental reconoció que el suceso impacta en el ánimo de la corporación policial y aseguró que se mantendrá una atención cercana con las familias de los elementos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Por su parte, en declaraciones recogidas por Noticieristas, el alcalde pidió a la población extremar precauciones y limitar sus salidas a lo estrictamente indispensable, al señalar que el municipio se encuentra de luto por la pérdida de los elementos de la corporación.

Otras agresiones contra la policía municipal de Escuinapa

En los últimos meses, la violencia contra fuerzas de seguridad se ha intensificado en Escuinapa, el pasado 29 de enero, un grupo armado emboscó a elementos de la Policía Estatal en la carretera Mazatlán–Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla.

En ese ataque, dos policías estatales resultaron heridos y un agente municipal presentó lesiones menores. El ataque ocurrió cuando los estatales realizaban un recorrido de vigilancia y fueron sorprendidos por disparos provenientes de varios vehículos.

Artefacto explosivo en instalaciones de Seguridad Escuinapa deja un militar y un trabajador del ayuntamiento heridos
(Especial)

Por otra parte, el 9 de febrero se registró otro incidente relevante, cuando un dron equipado con explosivos fue lanzado sobre las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Escuinapa. La explosión dejó heridos a un militar y a un trabajador del ayuntamiento que se encontraban en el sitio.

Este ataque, que evidenció el uso de nuevas tecnologías para agredir a las fuerzas del orden, provocó la activación de protocolos de emergencia y el refuerzo de la seguridad en las instalaciones municipales y zonas estratégicas del municipio.

Ambos incidentes reflejan el nivel de riesgo al que están expuestos tanto los cuerpos de seguridad estatales como municipales en Escuinapa y la región, donde la presencia de grupos delictivos ha obligado a incrementar la coordinación y los operativos conjuntos entre autoridades locales, estatales y federales.

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