Renata Notni dio fuerte jalón de cabello a Diego Boneta en concierto de Bad Bunny, este fue el motivo | Video

El momento causó un debate en redes sociales por la forma en la que se comportó la también actriz. (Fotos: Archivo//Instagram @rennotni)

Un video viral que circula en redes sociales ha colocado en el centro de la atención al actor Diego Boneta y a su novia, la modelo Renata Notni, mientra atravesaban un momento complicado tras observarse que ella habría ‘jaloneado’ a su novio en público.

Las imágenes, captadas durante un concierto de Bad Bunny en el Estadio GNP de la Ciudad de México, muestran una supuesta discusión entre ambos, en la que Notni tira del cabello de Boneta por detrás, lo que provoca un gesto de incomodidad en el actor y desata una ola de reacciones entre el público y usuarios de plataformas digitales.

La grabación, difundida por la cuenta de TikTok ‘La Gata Chismosa’, exhibe a Notni visiblemente molesta, mientras Boneta parece ignorarla durante el espectáculo. Según testigos, la tensión entre la pareja fue en aumento hasta que Notni, ya enojada, comenzó a reclamarle algo a Boneta frente a los asistentes.

El instante más comentado fue el jalón de pelo que Notni realizó a Boneta, acción que provocó una reacción inmediata de molestia en el actor. Hasta el momento, se desconoce el contenido de la conversación y el motivo del incidente.

La escena quedó grabada por los asistentes al concierto quienes se percataron de la presunta agresión de la modelo. Crédito: TikTok @la.gata.chismosa

¿Broma o un signo de violencia?

La difusión del video generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios interpretaron la escena como una señal de crisis en la relación, otros sugirieron que podría tratarse simplemente de un juego entre la pareja.

Comentarios como “Siento que la relación de ellos es súper tóxica”, “Parece que Renata estaba muy molesta”, “Esa relación es súper tóxica, siempre hacen show en lugares públicos. Va a terminar mal. A veces pienso que están juntos por contrato o apego” y “No parece que estén jugando, dejen las excusas” se multiplicaron en las plataformas, alimentando la especulación sobre el estado actual de la pareja.

Diego Boneta y Renata Notni no han mencionado planes de boda (Instagram @rennotni)

Renata Notni aclara la situación

Luego de que se hiciera viral este incómodo momento, la reconocida actriz utilizó la plataforma de TikTok para responder a las especulaciones de problemas en su relación con Boneta.

Desde su cuenta oficial explicó que todo fue un malentendido: “Entiendo la preocupación, pero aquí no hubo violencia. El video está cortado y fuera de contexto. Coincido en que la violencia nunca es aceptable. Estábamos jugando...”, fueron sus palabras.

La actriz y modelo explicó qué fue lo que sucedió en el concierto. (TikTok Renata Notni)

En el contexto de la relación, Boneta y Notni suelen proyectar una imagen de pareja estable y afectuosa en sus redes sociales, donde comparten momentos juntos y muestras de cariño. Su presencia en eventos públicos y su interacción constante con seguidores han consolidado su estatus como una de las parejas más admiradas del medio artístico.

El incidente en el concierto de Bad Bunny ha puesto bajo la lupa la dinámica de su relación y ha evidenciado el interés que despiertan entre el público y la prensa de espectáculos.