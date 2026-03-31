De la Revolución a Wendy Guevara: La evolución de la visibilidad trans en México

La comunidad en México ha logrado ganar espacios en diversos rubros. (Gemini)

Cada 31 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, una fecha dedicada a celebrar las contribuciones de las personas trans y no binarias, pero también a generar conciencia sobre la discriminación y violencia que aún enfrentan.

En México, esta jornada cobra una relevancia especial, pues el país se encuentra en una encrucijada entre ser uno de los más peligrosos para la comunidad y, al mismo tiempo, ser cuna de figuras que han transformado la cultura popular, la política y el deporte.

Desde las trincheras de la Revolución hasta los reflectores de la televisión moderna, la historia de México no puede entenderse sin sus identidades trans. A continuación, repasamos las figuras que han marcado un antes y un después en esta lucha por existir y ser nombrados.

Crédito: Cuartoscuro

Los pioneros: del campo de batalla al escenario

La visibilidad trans en México no es una tendencia reciente; tiene raíces profundas. El Coronel Amelio Robles Ávila es, quizás, el pilar más antiguo. Combatiente zapatista en la Revolución Mexicana, Amelio logró lo que en su tiempo parecía imposible: que el Estado y el Ejército lo reconocieran oficialmente como hombre, convirtiéndose en el primer referente histórico de la identidad trans en el país.

Décadas más tarde, en la década de los 80 y 90, Francis (Francisco García Escalante) rompió esquemas en el mundo del espectáculo. Con su show “El show de Francis”, llenó teatros y apareció en televisión nacional durante años. Aunque en su época se usaban otros términos, Francis fue la figura que “normalizó” la presencia de la diversidad en las salas de las familias mexicanas, abriendo brecha con elegancia y talento.

Militar de tres estrellas, Amelio Robles tuvo el reconocimiento del Ejército.

La nueva era: entretenimiento y fenómeno digital

Hoy, la visibilidad ha tomado las redes sociales. Wendy Guevara, integrante de “Las Perdidas”, hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en ganar un reality show de alcance masivo en México (La Casa de los Famosos). Su carisma no solo la hizo viral, sino que obligó a millones de espectadores a conectar con la humanidad y las carencias de las mujeres trans en sectores populares.

A su lado, figuras como Paola Suárez y Karina Torres han consolidado este fenómeno. Mientras Paola ha sido voz de denuncia contra la violencia de género, Karina se ha convertido en un ícono de la moda y el humor digital, demostrando que la identidad trans también es sinónimo de éxito empresarial y alegría.

En el ámbito del estilo de vida y la moda, Victoria Volkóva marcó un hito al ser la primera mujer trans en la portada de Playboy México, además de documentar su transición de manera educativa para toda una generación en YouTube. Por su parte, la modelo y actriz Coco Máxima continúa derribando muros en la actuación, participando en producciones internacionales y reafirmando que el talento trans no tiene límites.

La influencer se ha convertido en una de las figuras más famosas de la comunidad. (Foto: RS)

Intelectualidad, deporte y nuevas narrativas

La visibilidad también se ejerce desde el conocimiento y la competitividad. Ophelia Pastrana, física y economista, es una de las voces más influyentes en tecnología y derechos humanos, utilizando la lógica y los datos para desmontar el cisexismo. En el mundo del streaming y el gaming, Cristal Molly ha creado espacios seguros para la comunidad, demostrando que la identidad trans es diversa y multifacética.

El deporte también ha sido testigo de estos cambios. Ricardo del Real, destacado taekwondoín olímpico, compartió su transición tras su retiro, convirtiéndose en un referente de masculinidad trans en un ámbito históricamente rígido, inspirando a atletas de todas las disciplinas a vivir con autenticidad.

A pesar de estos nombres que brillan en la esfera pública, el Día de la Visibilidad Trans sigue siendo un recordatorio de la deuda histórica. Mientras figuras como Wendy o Victoria celebran triunfos, miles de personas trans en el país aún luchan por acceso a la salud, empleos dignos y justicia ante los crímenes de odio. La visibilidad de estas figuras es, en última instancia, una herramienta política: un recordatorio de que lo que se ve, no se puede ignorar, y lo que no se ignora, finalmente se respeta.