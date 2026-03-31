México

Esto debes hacer si no te entregan un medicamento en clínicas del IMSS, ISSSTE o Bienestar

Las personas pueden acceder al sitio web o marcar al número habilitado por el Gobierno de México para solicitarlo

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Las personas pueden ingresar a la página web recetacompleta.gob.mx o bien, marcar al 079
Las personas pueden ingresar a la página web recetacompleta.gob.mx o bien, marcar al 079 (Captura de pantalla)

El Gobierno de México cuenta con distintos mecanismos que las personas pueden activar en caso de que alguno de los medicamentos que requiera no se encuentre disponible en su institución de salud pública.

Durante la conferencia de prensa de este 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, explicaron los pasos que hay que seguir en caso de encontrarse en una situación así.

La mandataria explicó que el primer paso sería acercarse a los equipos de Trato Digno con los que cuentan las tres instituciones de salud pública del país: IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar.

Estos equipos ayudan a los derechohabientes a resolver los problemas que puedan presentar durante su consulta, tales como:

“Que no me atendió bien el médico, que tengo problemas con mi derechohabiencia en el ISSSTE o en el IMSS, o sencillamente fui a la farmacia y no me entregaron el medicamento que me dijeron”, explicó la presidenta.

Quienes se encargan de gestionar este equipo, son personas que fueron capacitadas para atender a las personas y poder llevar a cabo sus solicitudes.

El contacto con ellos sería el primer paso, especificó la jefa del Ejecutivo.

Por su parte, el subsecretario Eduardo Clark explicó que los derechohabientes también pueden ingresar a la página web recetacompleta.gob.mx o bien, marcar al 079 para resolver alguno de sus problemas relacionados con los medicamentos.

Una vez estableciendo este contacto, debe presentarse la CURP y la receta del paciente. Esta información es importante porque todas las recetas tienen un número de folio, a través del cual puede rastrearse la información del paciente y del medicamento que está solicitando y se les haya negado.

De esta manera, “nosotros gestionamos con su número de contacto que nos proporcionen” a través del cual se informará al paciente los detalles de la entrega de su medicamento.

Ya sea a través de qué manera se les puede hacer llegar el medicamento o a qué unidad médica puede enviarse para que las personas vayan a recogerlo.

“Es un proceso que tenemos homologado entre el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar y todos los servicios públicos de salud del Gobierno de México", detalló el funcionario.

Por su parte, la mandataria agregó que esto es posible porque hasta el momento, se tiene una cobertura del 97% de medicamentos en las tres instituciones de salud pública. “Evidentemente el objetivo es llegar al 100 por ciento”, puntualizó.

Asimismo, recordó que no en todos los estados se encuentra un IMSS Bienestar, hasta la momento son únicamente 23 las entidades que cuentan con esta institución, a las que próximamente se unirá Yucatán.

Los estados que cuentan con sus propios sistemas de salud que no es el IMSS Bienestar, son: Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Durango, de acuerdo a lo informado por la mandataria esta mañana.

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