México

Sheinbaum responde a colectivos buscadores y rechaza omisiones: “Nunca hemos negado la responsabilidad”

La presidenta de México rechaza minimizar crisis de personas desaparecidas y asegura acompañamiento a personas buscadoras

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Más de 31 mil personas han sido localizadas gracias al trabajo de cruce de información realizado por el gobierno federal. | (Crédito: Jesús Áiles/Infobae México)
Más de 31 mil personas han sido localizadas gracias al trabajo de cruce de información realizado por el gobierno federal. | (Crédito: Jesús Áiles/Infobae México)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas de colectivos de personas desaparecidas tras la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas presentada el pasado 27 de marzo, y rechazó que su gobierno esté minimizando la magnitud de la crisis.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que sí existen acciones de búsqueda en campo y acompañamiento a familiares. “Hay búsqueda en campo y se acompaña a los colectivos desde las comisiones de búsqueda estatales, porque no todo lo atiende la Comisión Nacional”, afirmó.

Sobre la metodología utilizada para depurar el registro, explicó que se realizan cruces de información con bases de datos oficiales para facilitar la localización de personas. Detalló que estos mecanismos permiten identificar casos en los que, por ejemplo, alguien reportado como desaparecido tuvo actividad posterior, como tramitar una credencial del INE o recibir una vacuna, lo que abre rutas para contactar a sus familias.

Ante los señalamientos de colectivos, Sheinbaum sostuvo que su administración mantiene atención permanente. “La Secretaría de Gobernación dedica mucho tiempo a este tema; nuestra obligación es seguir buscando a todas las personas y, al mismo tiempo, erradicar este delito”, dijo, en referencia a las desapariciones vinculadas con el crimen organizado.

La presidenta también defendió los resultados presentados y aseguró que, desde el inicio de su gobierno, se ha logrado localizar a más de 31 mil personas mediante el trabajo de cruce de información. En ese sentido, subrayó que los datos difundidos son públicos y transparentes.

“Hemos encontrado a más de 31 mil personas (…) nunca hemos negado la responsabilidad del Estado mexicano”, enfatizó. No obstante, reconoció que existen limitaciones en algunos casos debido a la falta de información suficiente en los registros, lo que dificulta las labores de búsqueda.

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