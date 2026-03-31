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Precio del diésel en México: ¿Cómo denunciar ante la Profeco irregularidades de gasolineras?

Esta semana, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, hizo un llamado a la población para monitorear el costo del combustible en el país

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Imagen de archivo. Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) muestra los precios de la gasolina en una gasolinera en Ciudad de México, México, 12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha
Imagen de archivo. Un cartel de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) muestra los precios de la gasolina en una gasolinera en Ciudad de México, México, 12 de febrero de 2025 REUTERS/Raquel Cunha

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a la ciudadanía que existen diversos canales para presentar denuncias y quejas contra proveedores de combustible, especialmente cuando detectan irregularidades como precios indebidos, litros incompletos o mal servicio.

De acuerdo con la dependencia, los consumidores pueden actuar cuando una gasolinera no respeta sus derechos, ya que la autoridad cuenta con mecanismos de verificación y vigilancia para sancionar abusos.

Piden a la ciudadanía enviar fotos del tótem de precios

En línea con la vigilancia de precios, este lunes 30 de marzo en conferencia matutina, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, hizo un llamado a la población para monitorear el costo del combustible en el país.

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La dependencia pidió a los consumidores enviar fotografías del tótem de precios, es decir, los letreros visibles en las estaciones de servicio donde se muestran los costos por litro.

Esta medida busca reforzar el seguimiento del acuerdo para mantener precios justos, especialmente en el diésel, y detectar posibles inconsistencias entre lo anunciado y lo cobrado.

El envío de estas imágenes permite a la autoridad contar con evidencia directa y en tiempo real sobre el comportamiento del mercado, fortaleciendo así las acciones de supervisión.

¿Cómo denunciar irregularidades en gasolineras?

Si detectas anomalías en el precio de la gasolina o en el despacho de combustible, Profeco pone a disposición varias vías para presentar tu denuncia:

Correos electrónicos especializados:

  • Puedes enviar tu caso a denunciasgasolina@profeco.gob.mx, destinado específicamente con proveedores de gasolina.
  • En caso de que la denuncia sea contra un proveedor de gas Licuado de Petróleo (LP), envía un e-mail a denunciasgaslp@profeco.gob.mx
  • Profeco recuerda que para denunciar abusos relacionados con productos o servicios, se debe escribir a: denunciasprofeco@profeco.gob.mx o asesoria@profeco.gob.mx
  • Teléfono del Consumidor:
    • 55 5568 8722 (CDMX y zona metropolitana)
    • 800 468 8722 (resto del país)
  • Atención directa: También es posible presentar denuncias en oficinas de atención al consumidor.

Para que la denuncia proceda, se recomienda incluir información detallada como: nombre de la gasolinera, ubicación, fecha, hora y evidencia (como ticket o fotografías).

Profeco subraya que estas denuncias permiten iniciar procesos de verificación, los cuales pueden derivar en sanciones si se comprueba alguna irregularidad.

¿Por qué es importante denunciar?

Presentar una denuncia no solo protege tu economía, también contribuye a que las autoridades identifiquen patrones de abuso en el sector energético.

La Profeco realiza inspecciones para verificar que:

  • Se despachen litros completos
  • Se respeten los precios exhibidos
  • No existan prácticas engañosas

Cuando detecta irregularidades, puede aplicar multas, clausuras o sanciones administrativas.

En un contexto donde el precio de las gasolinas en México impacta directamente en el bolsillo de millones de personas, la participación ciudadana resulta clave para garantizar un mercado justo y transparente.

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