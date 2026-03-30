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La ruta del taco vegano en CDMX: Dónde comer los mejores de suadero, pastor y campechanos sin romper la vigilia

Diversos establecimientos en la CDMX proponen alternativas de suadero, pastor y campechanos elaboradas con ingredientes vegetales, adaptadas para quienes siguen restricciones religiosas

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Diferentes ofertas de tacos veganos en CDMX. (Shutterstock España)
Diferentes ofertas de tacos veganos en CDMX. (Shutterstock España)

Las taquerías veganas de la Ciudad de México ofrecen alternativas de suadero, pastor y campechanos que cumplen con las restricciones de la vigilia y conquistan tanto a veganos como a quienes buscan opciones sin carne.

La capital mexicana consolida su liderazgo en innovación gastronómica con una amplia oferta de tacos veganos.

Por lo tanto aquí algunas recomendaciones de lugares para esta época de vigilia.

Alternativas de taquerías en CDMX

En colonias como Roma Norte, Narvarte y Coyoacán, la variedad de tacos veganos se amplía cada año.

Entre las opciones destaca Malportaco, ubicada en Diagonal San Antonio 1725, Narvarte Oriente, por su carta basada en soya, setas y gluten de trigo.

Entre sus especialidades figuran los tacos al pastor, lengua, tripa y campechanos, acompañados por una selección de salsas que va del habanero al guacamole martajado.

Otra referencia es Por Siempre Vegana Taquería, con sucursales en Coahuila 169 y Manzanillo esquina Chiapas, en la Roma Norte.

Este establecimiento ofrece tacos de pastor de trigo, suadero de soya, campechanos y chorizo verde o rojo. Su propuesta incluye diferentes tipos de tortilla y una variedad de acompañamientos originales.

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En la CDMX existen diferentes opciones para los veganos que buscan tacos.

Vegetal Vegancarnicería se posiciona como un espacio que además de servir tacos de arrachera, suadero y pastor, permite adquirir embutidos y carnes vegetales.

Sus locales en Manzanillo 22B y Romero de Terreros 1061, en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez respectivamente, atraen a quienes buscan una experiencia completa de cocina vegana.

La Pitahaya Vegana llama la atención por sus tortillas de maíz blanco teñidas con betabel, ajonjolí, chía y amaranto. Su menú incluye tacos de coliflor, machaca de tofu, papas al curry y pastor de setas.

Las sucursales en Querétaro 90, Roma Norte, y Miguel A. De Quevedo 353, Mercado Roma Coyoacán, presentan platillos con presentaciones coloridas y sabores distintivos.

En el sur de la ciudad, Barrio Vegano en Calzada de la Viga 1780, Iztapalapa, ofrece tacos de suadero, chorizo, pastor, campechano, birria y milanesa, preparados sin ingredientes de origen animal.

Aquí existe la posibilidad de acompañar los tacos con postres caseros, desde panqués hasta versiones veganas de barras de chocolate.

Pez Vegano apuesta por el formato callejero en la colonia Doctores, sobre Dr. Río de la Loza esquina Niños Héroes, donde los domingos se pueden probar tacos de no carnitas, birria, gringas y birriamen. El menú diario incluye burritos de suadero y pastor, junto con propuestas de hamburguesas a base de plantas.

San Taco, en Mérida 154, Roma Norte, integra opciones veganas y convencionales en una carta que recurre a referencias religiosas en el nombre de sus platillos.

Los tacos de pastor, campechanos y alambres veganos conviven con memelas, volcanes y tortas, permitiendo compartir mesa a quienes tienen diferentes preferencias alimentarias.

Cerca del centro de Coyoacán, Vege Taco prepara tacos de setas en mole verde, hongos al chipotle, brochetas al gratín, pibil y mole poblano. Además de tacos al pastor, el menú incluye platillos inspirados en distintas regiones del país.

En la colonia Guerrero, V de Vegano ofrece suadero, pastor y campechanos de origen vegetal, junto con volcanes, gringas, alambres y tortas cubanas. Sus platillos buscan replicar la experiencia tradicional con ingredientes completamente libres de productos animales.

La Ciudad de México se consolida como un destino de referencia para la cocina vegana, especialmente durante la vigilia, cuando la demanda de opciones libres de carne aumenta.

Los establecimientos mencionados destacan por la creatividad en el uso de proteínas vegetales y la reinterpretación de recetas tradicionales, lo que permite a locales y visitantes disfrutar de los sabores más emblemáticos de la comida callejera mexicana sin romper con las restricciones religiosas o personales.

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