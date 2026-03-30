¿Habrá clases este lunes 30 de marzo? La SEP responde

La SEP aclaró si habrá clases este lunes 30 de marzo o no. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este lunes 30 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda surge entre padres de familia y las propias alumnas y alumnos de nivel básico en todo el país.

Lo anterior, debido a los recientes puentes vacacionales, juntas extraordinarias, fechas conmemorativas e inicio de vacaciones de Semana Santa.

Además de la información proporcionada por la SEP, también se consultó el calendario oficial de esta dependencia federal para saber si habrá clases este lunes 30 de marzo o no.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

SEP aclara si habrá clases o no este lunes 30 de marzo

La SEP aclaró que este lunes 30 de marzo no habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La razón se debe al inicio oficial de vacaciones de Semana Santa, según lo señalado por esta dependencia educativa federal.

Por lo tanto, alumnas y alumnos de preescolar y primaria no deberán acudir a estos planteles educativos, ya que arrancó el periodo de asueto.

Cabe destacar que el pasado viernes 27 de marzo no hubo clases debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo a finales de cada mes.

Este lunes 30 de marzo habrá clases para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Crédito: Cuartoscuro.

Vacaciones de Semana Santa: fechas por la SEP

El calendario escolar emitido por la SEP establece cada año las fechas oficiales para el periodo vacacional de Semana Santa en México.

En 2026, las vacaciones de Semana Santa para los niveles de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril.

Estas fechas aplican en escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional, aunque puede haber ligeras variaciones si las autoridades educativas estatales lo determinan.

El regreso a clases está programado para el lunes 13 de abril, permitiendo a estudiantes y docentes un periodo de descanso de dos semanas.

La SEP comunica el calendario escolar con anticipación para que las familias, el personal docente y directivo, así como las propias instituciones educativas, puedan planificar sus actividades.

La SEP comunica el calendario escolar con anticipación para que las familias, el personal docente y directivo, así como las propias instituciones educativas. (Cuartoscuro)

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, no se contemplan actividades académicas ni administrativas, por lo que las escuelas permanecen cerradas al público.

Las vacaciones de Semana Santa no solo coinciden con celebraciones religiosas, como el Jueves y Viernes Santo, sino que también representan un periodo de descanso importante para la comunidad educativa.

Este receso favorece la convivencia familiar, el esparcimiento y el bienestar físico y emocional de los estudiantes, quienes pueden aprovechar estos días para realizar actividades recreativas, culturales o deportivas.

Además, el descanso contribuye a mejorar el rendimiento escolar al permitir una pausa en la rutina académica y reducir el estrés asociado a las jornadas escolares continuas.

Durante el periodo vacacional de Semana Santa, no se contemplan actividades académicas ni administrativas. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López

Importancia de las vacaciones de Semana Santa:

Permiten la convivencia familiar y el fortalecimiento de lazos entre padres, madres, hijos e hijas.

Ofrecen un descanso físico y mental necesario para estudiantes y docentes.

Fomentan la participación en actividades culturales, deportivas o recreativas fuera del ámbito escolar.

Ayudan a prevenir el agotamiento escolar y mejoran el desempeño académico tras el receso.