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ES OFICIAL: SEP cancelará clases este viernes 26 de marzo: quiénes sí deben asistir a la escuela pese a suspensión

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas de inicio de vacaciones de Semana Santa y cuándo tendrán que retornar a las aulas todos los estudiantes

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La Secretaría de Educación Pública dio a conocer esta información.
La SEP comunicó que este viernes 27 de marzo las clases serán canceladas. Crédito: Cuartoscuro.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que cancelará las clases este viernes 26 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La razón es debido a la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

Cabe destacar que esta fecha coincidirá con el inicio de vacaciones de Semana Santa, ya que este periodo de asueto arranca el lunes 30 de marzo.

Por lo tanto, este jueves 26 de marzo será el último día en que las clases serán suspendidas para todos los alumnos y alumnas de nivel básico en el país.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

Ante esto, la SEP reveló que, pese a la suspensión de clases este viernes 27 de marzo, algunos tendrán que asistir obligatoriamente a los planteles educativos.

Por lo tanto, hay quienes se deben presentar a clases en esta fecha, de acuerdo a lo mencionado por la SEP y su calendario oficial.

¿Quiénes se deben presentar a clases este viernes 27 de marzo?

Las personas que se deben presentar a clases este viernes 27 de marzo serán el personal docente, administrativo, directivo y demás de cada plantel educativo.

Pero no a clases, sino a los respectivos sitios y planteles de nivel básico para la junta de CTE, programada para esta fecha y por la que las clases serán suspendidas en esta fecha.

Por lo tanto, personal docente, administrativo y académico y demás sí deberá asistir a clases este viernes 27 de marzo.

Algunas padres de familia tienen duda si el viernes 13 de diciembre habrá clases
Personal docente, administrativo y directivo tendrá que asistir a los planteles de educación básica este viernes 27 de marzo. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE es un órgano colegiado que funciona en las escuelas de educación básica de México.

Su labor consiste en analizar y tomar decisiones sobre temas que influyen en la gestión escolar, el aprendizaje de los alumnos y la mejora de la calidad educativa.

Está conformada por el director, los docentes y, en ocasiones, personal de apoyo.

Entre las funciones más importantes de la Junta de Consejo Técnico Escolar se encuentran:

  • Revisión de los avances y dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
  • Diseño de estrategias para mejorar los resultados académicos.
  • Actualización docente y reflexión sobre la práctica educativa.
  • Seguimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en sesiones anteriores.

Las sesiones de este consejo se desarrollan conforme a una agenda establecida por la SEP, lo que garantiza un orden y enfoque en los temas tratados.

Durante cada reunión, los integrantes comparten experiencias, identifican áreas de oportunidad y formulan propuestas para abordar los desafíos detectados.

La información fue confirmada por la SEP a través de su calendario oficial.
La junta de CTE es un órgano colegiado que funciona en las escuelas de educación básica de México. Crédito: Cuartoscuro.

La periodicidad de las reuniones está determinada por un calendario oficial, lo que permite mantener una evaluación continua y asegurar la participación activa de todo el personal docente.

El trabajo realizado en este espacio resulta fundamental para la construcción de una comunidad educativa sólida y comprometida.

En síntesis, la Junta de Consejo Técnico Escolar promueve la colaboración, la toma de decisiones informada y el trabajo en equipo para lograr mejoras sostenidas en el ámbito escolar.

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