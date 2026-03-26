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¿Habrá clases este viernes 27 de marzo? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública comunicó la fecha en que comenzarán las vacaciones de Semana Santa y cuándo volverán los estudiantes a las escuela

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El actual ciclo escolar 2025-2026 arrancó el pasado lunes 1 de septiembre.
La SEP aclaró si este viernes 27 de marzo habrá clases o no para estudiantes de nivel básico de esta dependencia educativa federal. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si habrá clases este viernes 27 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La duda es por los recientes puentes vacacionales que han ocurrido en los últimos días, así como las juntas extraordinarias y por el inicio de vacaciones de Semana Santa, que será en los próximos días.

Esta inquietud comenzó entre los padres de familia de estudiantes, así como los propios alumnos y alumnas de nivel básico, ya que se trata del último viernes de mes, pero debido a que el lunes 30 de marzo inicia el periodo vacacional de Semana Santa, tienen la duda de si aplicará en esta ocasión.

Además de la información proporcionada por la SEP, se consultó al calendario oficial para saber si sí habrá clases o no este viernes 27 de marzo.

La meta presidencial busca aumentar la cobertura de educación media superior al 85% con 120,000 nuevos lugares disponibles. (Presidencia)

SEP aclara si habrá clases o no este viernes 27 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

La SEP indicó que este viernes 27 de marzo las clases serán suspendidas para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

La razón es por la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE). Por lo tanto, alumnas y alumnos se ausentarán de clases e iniciarán el periodo vacacional este jueves 26 de marzo.

Por lo tanto, el lunes 30 de marzo ya no se presentarán a clases debido a las vacaciones de Semana Santa, que acabarán el viernes 10 de abril. Retornarán a sus aulas el 13 de dicho mes.

El 30 de enero se realizará la junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), de la SEP.
Las vacaciones de Semana Santa iniciarán este lunes 30 de marzo oficialmente y finalizarán el viernes 10 de abril. (Cuartoscuro)

¿Qué es la junta de Consejo Técnico Escolar?

La junta de CTE es una reunión oficial establecida por la SEP en México, programada regularmente al final de cada mes en el calendario escolar de educación básica.

Esta sesión reúne a directores, supervisores y docentes de cada escuela con el objetivo de analizar, reflexionar y tomar decisiones para mejorar la calidad educativa.

Durante las Juntas de CTE, los estudiantes no asisten a clases, ya que estas jornadas están dedicadas exclusivamente al trabajo interno del personal escolar.

La SEP determina estas fechas en el calendario oficial, y la mayoría de las escuelas públicas y privadas que siguen la normativa ajustan sus actividades para cumplir con esta disposición.

La dependencia del Gobierno de México dio a conocer las fechas en que no habrá clases este mes de marzo.
La junta de CTE es una reunión oficial establecida por la SEP en México, programada regularmente al final de cada mes en el calendario escolar de educación básica. Crédito: Cuartoscuro.

Funciones principales de la Junta de Consejo Técnico Escolar:

  • Evaluar el avance académico de los estudiantes y revisar los resultados de los aprendizajes esperados.
  • Detectar áreas de oportunidad y diseñar estrategias para atender necesidades específicas de los grupos escolares.
  • Actualizar y capacitar al personal docente en temas pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar.
  • Organizar actividades escolares y coordinar acciones para fortalecer la gestión y el ambiente escolar.
  • Promover la colaboración entre los miembros del equipo docente para compartir experiencias y buenas prácticas.

La Junta de CTE favorece la planeación educativa y el trabajo colegiado, permitiendo que los maestros dediquen tiempo a la reflexión y mejora continua.

Esta estructura busca garantizar que las decisiones tomadas en cada plantel se orienten al beneficio directo de los estudiantes y al fortalecimiento de la comunidad escolar.

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