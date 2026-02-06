México

Secretaría Anticorrupción sanciona a empresa constructora que dio información falsa en licitación del AIFA

La dependencia indicó que la empresa Lax Constructora intentó obtener un contrato para dar servicios de mantenimiento

The logo of Felipe Angeles
The logo of Felipe Angeles International Airport (AIFA) is displayed outside of it after the United States revoked approval for 13 Mexican airline routes and cancelled combined passenger and cargo flights, in Zumpango, Mexico, October 29, 2025. REUTERS/Henry Romero

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, a través del Órgano Interno de Control en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), sancionó a la empresa Lax Constructora, S.A. de C.V., por proporcionar información falsa durante dos procesos de licitación.

La dependencia acusó que la empresa presentó un certificado falso con el que intentó acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Esto último, al participar en las Licitaciones Públicas Nacionales Electrónicas números LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025 y en la convocatoria LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025, ambas para la contratación del “Servicio de Mantenimiento a Instalaciones Arquitectónicas”.

Por ello, la Secretaría sancionó a Lax Constructora con una multa de 189 mil 170 pesos y una inhabilitación por cuatro meses para participar, por sí o mediante intermediarios, en procedimientos de contratación o celebrar contratos con la Administración Pública Federal.

En un comunicado, precisó que la notificación de la sanción se realizó el 27 de enero de 2026 y su publicación se publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La dependencia agregó que Lax Constructora ya fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que le impide participar en nuevas contrataciones con el gobierno de México.

Resaltó que las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta; sin embargo, mencionó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá “con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”.

“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, concluyó.

