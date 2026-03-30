Doña Carlota cumple prisión domiciliaria pero autoridades no han colocado brazalete, acusa su hijo

María Carlota Alfaro Quintana, mejor conocida como Doña Carlota, recibió la medida de prisión domiciliaria el pasado 17 de marzo, sin embargo la mujer no ha ha recibido su brazalete.

En un comunicado firmado por Arturo Santana Alfaro, hijo de Doña Carlota, el hombre señala que hay un “retraso inexplicable” en la colocación del brazalete para su madre.

De manera específica, el comunicado compartido el 30 de marzo, señala al Centro de Medidas Cautelares del Estado de México (CEMECA), la cual la realizó las diligencias necesarias para cumplir con la prisión domiciliaria.

“Misma dependencia que hasta el día de la Fecha no ha podido o no ha querido ir a colocar el brazalete correspondiente a Ma. Carlota Alfaro Quintana, sin justificación alguna, retrasando con ello la excarcelación, para que la procesada pueda cumplir con su medida cautelar de Prisión Domiciliaria”, se puede leer.

Vecino graba momento en que detienen a Doña Carlota. Foto: X, nacholozano- FGJEM

Lo anterior a pesar de que el lugar ya fue revisado por las autoridades, además de que ya se realizaron las llamadas telefónicas con las que se verificó que haya comunicación necesaria.

Obtuvo prisión domiciliaria tras un amparo

Doña Carlota obtuvo la medida de prisión domiciliaria como resultado del amparo 2063/2025, en la cual la Jueza Sexta de Distrito con sede en Nezahualcóyotl determinó que la mujer cumpliera su proceso en casa.

Previamente, Doña Carlota estaba bajo la medida de prisión preventiva en el centro de reinserción social de Chalco. Para poder cumplir la prisión domiciliaria la mujer tiene que cumplir con al menos tres medidas.

El pago de 250 mil pesos como garantía económica. Acreditar que no tiene un pasaporte vigente, con lo cual no puede salir del país La colocación de un brazalete electrónico y la revisión de las medidas necesarias de comunicación

(Impresión de pantalla video)

Como el brazalete no ha podido ser colocado no se ha cumplmetado la medida de prisión domiciliaria, pues las otras medidas ya fueron cubiertas, según expone el documento.

Sentencia por despojo contra un hombre

El pasado 18 de febrero la firma de abogados Rubio Suárez informó acerca de la sentencia de seis años de prisión en contra de Víctor Eladio Torres Ortiz luego de que dicho sujeto reconoció su responsabilidad en el delito de despojo en contra de tres personas, entre ellas Doña Carlota.

Además de la condena se le ordenó realizar una disculpa pública como forma de reparación moral y como promesa de no volver a realizar actividades similares:

“Reconozco expresamente haber intervenido, junto con otras personas, en la ocupación indebida del inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en el municipio de Chalco", es parte de lo expresado por el sujeto que obtuvo sentencia como resultado de un procedimiento abreviado.