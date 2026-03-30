El huauzontle combate el hígado graso, limpia los riñones y fortalece los huesos, pero así debes comerlo (RS)

El huauzontle ha sido identificado como una de las plantas comestibles más eficaces para combatir el hígado graso, limpiar los riñones y fortalecer los huesos, siempre que se consuma de manera adecuada.

Esta afirmación proviene de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), que en su publicación Nutrición con sabor, No. 11 destaca los beneficios de este quelite originario del centro de México.

Un aliado contra el hígado graso y las enfermedades renales

El hígado graso es una de las afecciones más frecuentes en la actualidad y afecta tanto a jóvenes como adultos. La acumulación de grasa en las células hepáticas puede conducir a inflamación y daños celulares, con consecuencias que van desde disfunción metabólica hasta fallas orgánicas.

Entre los factores de riesgo figuran el exceso de peso, una dieta rica en grasas y azúcares, el abuso de alcohol y la vida sedentaria. Según la SADER, el huauzontle contiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que contribuyen a proteger el hígado frente a toxinas y grasas acumuladas.

Un aliado contra el hígado graso y las enfermedades renales (iStock)

En el caso de los riñones, estos órganos filtran toxinas y regulan el equilibrio de minerales en el cuerpo. El consumo regular de huauzontle favorece la eliminación de desechos mediante la orina y ayuda a reducir la carga sobre los riñones. La fibra y los flavonoides presentes en la planta apoyan la depuración renal y previenen infecciones urinarias, así como insuficiencia renal.

Composición nutricional y beneficios óseos

El huauzontle destaca por su aporte de proteínas, fibra, calcio, hierro, fósforo y vitaminas A, complejo B, C y E. Esta combinación fortalece el sistema óseo y ayuda a prevenir enfermedades como la osteoporosis. El calcio, fósforo y magnesio refuerzan la estructura de los huesos y mejoran la función muscular, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Adicionalmente, el contenido de vitamina C en el huauzontle facilita la absorción de hierro y refuerza los mecanismos de defensa inmunológica. Gracias a sus flavonoides, la planta brinda protección frente a enfermedades infecciosas, diabetes, afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Tradición y aprovechamiento en la cocina mexicana

Originario de los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, el huauzontle es uno de los quelites más valorados en la gastronomía mexicana. Su resistencia a climas fríos y suelos pobres ha permitido su permanencia en la dieta nacional desde tiempos prehispánicos. La planta se consume en su totalidad: tallos, hojas y ramas.

Entre las preparaciones más populares se encuentran:

Tortitas de huauzontle con queso y salsa de jitomate .

Tallos al vapor o hervidos, agregados a sopas, guisos de pollo o ensaladas.

Ramas capeadas —bañadas en huevo batido y fritas—.

Salteados con ajo, cebolla y otros vegetales.

Tradición y aprovechamiento en la cocina mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para maximizar sus beneficios

Para potenciar la absorción de nutrientes, especialistas citados por la SADER recomiendan combinar el huauzontle con alimentos ricos en vitamina C, como el jitomate o el limón. Se sugiere acompañarlo con cereales integrales o leguminosas —frijoles y lentejas— para obtener un perfil nutricional más completo.

Subraya la importancia de consumir la planta como parte de una alimentación balanceada y bajo supervisión médica, en especial cuando existen padecimientos diagnosticados.

Alternativa natural para la salud integral

El consumo habitual de huauzontle representa una alternativa natural para favorecer el bienestar hepático, renal y óseo. Según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la planta “aporta nutrientes esenciales y compuestos antioxidantes que pueden apoyar el funcionamiento de los órganos vitales cuando se integra en una dieta variada”.