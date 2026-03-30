Carnaval de Carnavales en CDMX: la historia del desfile que hoy reunió a miles en el Centro Histórico

El desfile partió del Monumento a la Revolución y llegó al Zócalo capitalino. Crédito: Gobierno CDMX

La tercera edición del Carnaval de Carnavales se realizó este domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de México con un desfile que partió del Monumento a la Revolución y concluyó en la plancha del Zócalo capitalino.

El recorrido inició alrededor de las 15:00 horas y reunió a comparsas provenientes de distintas alcaldías, además de público que se concentró a lo largo de la ruta para observar el paso de los contingentes.

Durante el trayecto, los participantes avanzaron por avenidas principales del centro de la ciudad mientras presentaban bailes, música y vestuarios tradicionales relacionados con los carnavales que se celebran en comunidades de la capital.

El Carnaval de Carnavales muestra la diversidad cultural de la Ciudad de México. Crédito: SSC

El evento formó parte de las actividades culturales organizadas para difundir estas celebraciones y mostrar la diversidad de tradiciones que existen en distintos barrios y pueblos originarios.

¿Qué distingue al Carnaval de Carnavales de otras celebraciones en la ciudad?

El Carnaval de Carnavales es un desfile que reúne en un solo recorrido a comparsas que representan carnavales comunitarios de diferentes zonas de la Ciudad de México.

A diferencia de las festividades que se realizan en cada localidad, este evento concentra esas expresiones culturales en el Centro Histórico.

En esta edición participaron decenas de comparsas integradas por miles de carnavaleros, quienes presentaron coreografías, música y vestimentas características de sus celebraciones.

El Carnaval de Carnavales celebra la riqueza cultural de los pueblos originarios. Crédito: Gobierno CDMX

Entre las demarcaciones representadas se encuentran Gustavo A. Madero, Iztapalapa e Iztacalco, además de otras comunidades que se sumaron al desfile.

Comparsas y personajes tradicionales del carnaval en CDMX

Durante el recorrido se observaron figuras que forman parte de los carnavales del centro del país.

Entre ellas destacaron los chinelos, personajes que portan trajes bordados, máscaras con barba puntiaguda y sombreros decorados.

También participaron comparsas con mojigangas, charros y danzantes con máscaras coloridas, elementos que forman parte de distintas celebraciones comunitarias.

Los atuendos coloridos fueron protagonistas del Carnaval de Carnavales en la CDMX. Crédito: Gobierno CDMX

Algunos grupos provenientes de comunidades como Santa Martha Acatitla y Santa Cruz Meyehualco incorporaron representaciones propias de sus carnavales locales.

Estas expresiones forman parte de tradiciones que se mantienen activas en varias zonas de la capital y que, en muchos casos, se organizan con la participación de habitantes de cada comunidad.

Carnavales en la CDMX: patrimonio cultural reconocido desde 2024

El desfile se lleva a cabo en el contexto del reconocimiento otorgado en 2024 a los carnavales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Esta declaratoria tiene como propósito reconocer el valor cultural de estas celebraciones y su importancia en la preservación de tradiciones comunitarias.

El Carnaval de Carnavales reafirma su valor como patrimonio cultural de la CDMX. Crédito: Gobierno CDMX

El Carnaval de Carnavales reúne en un mismo espacio a comunidades que habitualmente realizan estas festividades en sus propias localidades.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.

Historia del carnaval y el origen de los chinelos

Las celebraciones de carnaval en la región central del país tienen antecedentes históricos que combinan influencias indígenas y coloniales.

A lo largo del tiempo, estas festividades integraron música, danzas, máscaras y vestimenta tradicional que forman parte de las expresiones culturales de distintas comunidades.

El desfile mostró la diversidad de carnavales que existen en distintas alcaldías de la ciudad. Crédito: Gobierno CDMX

Entre los personajes más representativos se encuentran los chinelos, cuya presencia se ha extendido a diversos carnavales del centro de México.

Con el paso del tiempo, se han convertido en uno de los símbolos más reconocidos de estas celebraciones.

El desfile como actividad cultural en el espacio público

El recorrido del carnaval convirtió varias calles del Centro Histórico en un punto de encuentro entre comparsas y asistentes.

Durante el trayecto, los contingentes avanzaron mientras el público seguía el desfile desde distintos puntos de la ruta.

En algunos tramos también se observaron puestos de venta de artículos alusivos al carnaval, como figuras pequeñas de bailarines utilizadas como accesorios.

Comparsas de distintas zonas llevaron su identidad cultural al corazón de la ciudad. Crédito: Gobierno CDMX

Elementos que también se observaron durante el desfile:

Público reunido a lo largo del recorrido para observar el paso de las comparsas.

Participación de contingentes provenientes de distintas alcaldías de la ciudad.

Presentación de vestuarios y máscaras tradicionales de los carnavales.

Venta de recuerdos relacionados con la celebración.

La tercera edición del Carnaval de Carnavales reunió a comparsas de diferentes comunidades en un recorrido por el Centro Histórico, con el propósito de mostrar las tradiciones carnavaleras que continúan realizándose en la Ciudad de México y que forman parte de su patrimonio cultural.