México

Calendario de pagos Becas Benito Juárez: ¿qué día de abril cae el depósito doble según la letra de tu apellido?

Los recursos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario

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Los registros a la Beca Benito Juárez comenzaron desde el lunes 16 de febrero (Gobierno de México)
El próximo periodo de pagos de la Beca Benito Juárez se llevará a cabo durante el mes de abril, este depósito corresponderá al bimestre marzo-abril (Gobierno de México)

El próximo periodo de pagos de la Beca Benito Juárez se llevará a cabo durante el mes de abril, este depósito corresponderá al bimestre marzo-abril y se entregará de manera ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

El programa está dirigido a estudiantes de nivel media superior que cursan en preparatorias públicas dentro del país. Cada beneficiario recibe un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos durante los 10 meses que abarca el ciclo escolar, ya que julio y agosto quedan fuera por corresponder al periodo vacacional.

El objetivo de esta iniciativa es prevenir la deserción escolar y ofrecer un respaldo monetario que facilite a los estudiantes la continuación y conclusión exitosa de sus estudios.

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¿Qué día de abril cae el pago de la Beca Benito Juárez según la letra del apellido?

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el calendario oficial de pagos. Sin embargo, tomando en cuenta periodos anteriores, se espera que los recursos comiencen a distribuirse a partir de la segunda semana de abril, específicamente el lunes 13 de abril.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las cuentas verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Calendario de pagos tentativo

  • Letras A, B: Lunes 13 de abril de 2026.
  • Letra C: martes 14 de abril de 2026.
  • Letras D, E, F: miércoles 15 de abril de 2026.
  • Letra G: jueves 16 de abril de 2026.
  • Letras H, I, J, K, L: viernes 17 de abril de 2026.
  • Letra M: lunes 20 de abril de 2026.
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril de 2026.
  • Letras R: miércoles 22 de abril de 2026.
  • Letra S: jueves 23 de abril de 2026.
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril de 2026

Iniciará pago de apoyo a estudiates de educación básica y media superior en México

Pago doble a todos los beneficiarios

Por otra parte, hace algunos días, Julio León detalló que los estudiantes de nivel medio superior y superior recibirán un depósito doble durante abril, esto debido a que en febrero no se les entregó su pago.

El funcionario aclaró que esta es la razón por la que los beneficiarios percibirán un depósito doble. Con esto, los alumnos que reciben la Beca Benito Juárez podrán cobrar su pago de 3 mil 800 pesos.

Últimos días para registrarse a la Beca Benito Juárez (Foto: Programas del Bienestar)
Últimos días para registrarse a la Beca Benito Juárez (Foto: Programas del Bienestar)

¿Cómo comprobar si ya llegó el depósito del programa?

Existen diversas formas de comprobar si ya está disponible el pago de la Beca Benito Juárez: se puede consultar el Buscador de Estatus, revisar la aplicación del Banco Bienestar o acudir a los cajeros automáticos de la institución bancaria.

  • Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano.
  • Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.
  • App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

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