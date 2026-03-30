Beca Rita Cetina 2026: así podrás saber el momento en que llega el pago de abril

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social promovido por el Gobierno de México, orientado exclusivamente a estudiantes inscritos en secundarias públicas ubicadas en diversas regiones del país.

Este recurso financiero busca solventar gastos vinculados con suministros y herramientas esenciales, facilitando que los adolescentes continúen sus estudios durante todo el ciclo escolar.

Quienes acceden a la beca pueden utilizar el dinero para comprar libros, alimentos, útiles escolares, artículos de papelería, uniformes y cubrir el costo del transporte desde su domicilio hasta la escuela.

El importe asignado en este programa social es de mil 900 pesos, el cual se deposita cada dos meses directamente en cuentas del Banco del Bienestar a nombre de los estudiantes de educación secundaria.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

La administración de la Beca Rita Cetina está asignada a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

El fin principal de este programa es reducir la deserción escolar en las secundarias públicas y brindar apoyo para que los alumnos terminen la educación básica.

Durante el mes de abril se realizará el pago de este programa social del Gobierno de México para todos los beneficiarios. Estudiantes de secundaria que conforman la Beca Rita Cetina se preguntan cómo podrán saber el momento en que llegó el depósito de este segundo bimestre de 2026.

Así podrás saber el momento en que caiga el depósito de abril de la Beca Rita Cetina 2026

Beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un pago en el mes de abril 2026.

Por lo tanto, para saber el momento exacto en que se lleve a cabo la dispersión en la tarjeta del Banco del Bienestar será en la aplicación del Banco del Bienestar.

Este programa social realizará un pago de mil 900 pesos en este mes de abril. Foto: Archivo/Infobae México.

Solamente con tener el usuario correspondiente registrado y anteriormente la aplicación en el celular descargada, se puede consultar en el momento que desee el interesado si ya cayó el depósito de abril de la Beca Rita Cetina 2026.

También a través del calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar publicado en sus redes sociales oficiales y del titular de esta dependencia, Julio León.

¿Cuándo se publica el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina 2026?

El calendario de pagos de la Beca Rita Cetina se publicará en algún punto de abril. Debido al periodo vacacional de Semana Santa, todo apunta a que podría darse a conocer después de dicho periodo.

Por lo tanto, una fecha estimada en que podría publicarse el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina será el lunes 6 de abril.

El lunes 6 de abril podría publicarse el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina en abril. Foto: Cortesía.

Los depósitos podrían arrancar en este día y posteriormente de manera escalonada, conforme la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 2026.