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Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez: ¿qué pasará con los pagos durante Semana Santa 2026?

Apoyos buscan reforzar la permanencia escolar en todos los niveles

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Los pagos de las becas educativas del Gobierno de México se concentrarán en abril de 2026, con depósitos dobles para estudiantes de nivel medio superior y superior.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que el calendario oficial será publicado en los primeros días del mes, en medio del periodo de Semana Santa.

De acuerdo con el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, la dispersión incluirá los bimestres enero-febrero y marzo-abril, luego de completarse la validación de matrícula en los distintos niveles educativos.

Pagos dobles para estudiantes de media superior y universidad

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En el caso de la Beca Benito Juárez de nivel medio superior, los beneficiarios recibirán un depósito acumulado de 3 mil 800 pesos, correspondiente a dos bimestres de 1,900 pesos cada uno. Este apoyo alcanza a más de 4.1 millones de estudiantes de bachillerato en escuelas públicas.

Para quienes forman parte de la Jóvenes Escribiendo el Futuro, el monto será de 11 mil 600 pesos, resultado de dos pagos bimestrales de 5 mil 800 pesos. Este programa beneficia a aproximadamente 425 mil estudiantes de educación superior.

En tanto, la Beca Rita Cetina contempla apoyos para nivel básico, con 1,900 pesos por familia y un adicional de 700 pesos por cada estudiante extra.

Publicación del calendario y posibles fechas de depósito

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Las autoridades prevén que el calendario de pagos se publique en los primeros días de abril, con una fecha estimada alrededor del 6 de abril de 2026, debido a la pausa por Semana Santa.

En caso de confirmarse en ese periodo, los depósitos podrían comenzar durante la segunda semana de abril, siguiendo el orden alfabético por apellido de los beneficiarios.

No obstante, las autoridades han señalado que las fechas pueden variar, como ocurrió en la dispersión anterior de la Beca Rita Cetina, que presentó retrasos en su entrega. Por ello, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a la información oficial.

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