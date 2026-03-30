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Beca Rita Cetina 2026: ¿El pago de abril se realiza durante o después de Semana Santa para los beneficiarios?

La distribución por letras del apellido y la ausencia de una confirmación oficial intensifican la expectativa de las familias que reciben el apoyo educativo

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La fecha probable para el depósito de la Beca Rita Cetina marzo-abril 2026 es la segunda semana de abril, tras las vacaciones de Semana Santa.
La fecha probable para el depósito de la Beca Rita Cetina marzo-abril 2026 es la segunda semana de abril, tras las vacaciones de Semana Santa.

Las estimaciones actuales indican que el depósito correspondiente a la Beca Rita Cetina del bimestre marzo-abril podría efectuarse poco antes o después de la Semana Santa, aunque el calendario oficial todavía no se ha dado a conocer.

Quienes integran la lista de beneficiarios deben permanecer atentos a la publicación de las fechas definitivas para saber exactamente cuándo recibirán el pago de abril.

La Beca Rita Cetina representa un apoyo económico dirigido a estudiantes de educación básica, con el propósito de reducir la deserción escolar. El subsidio es de 1,900 pesos cada dos meses para quienes cursan estudios en secundarias públicas.

¿El pago será antes o después de Semana Santa?

La Beca Rita Cetina abrirá un periodo de registros en febrero de 2026 para alumnos de primaria que estudien en alguna escuela pública (Gobierno de México)
El calendario tentativo de pagos de la Beca Rita Cetina 2026 depende de la inicial del apellido del beneficiario, distribuyéndose entre el 13 y el 24 de abril. - (Gobierno de México)

De acuerdo con los antecedentes de años previos, la Beca Rita Cetina del periodo marzo-abril suele depositarse en la segunda semana de abril, una vez finalizadas las vacaciones de Semana Santa.

Aunque el calendario oficial permanece pendiente de confirmación, la expectativa entre los estudiantes beneficiarios se mantiene elevada ante la proximidad de la fecha estimada de pago.

La previsión actual señala el lunes 13 de abril de 2026 como posible inicio para el pago. Los depósitos se asignarán en distintos días de esa semana según la letra inicial del apellido de cada beneficiario. Las fechas aún pueden cambiar, por lo que se recomienda vigilar cualquier actualización oficial.

Calendario tentativo de pagos

El pago de la Beca Rita Cetina no se emite durante los meses de vacaciones, sólo durante cinco bimestres del ciclo escolar.
El pago de la Beca Rita Cetina no se emite durante los meses de vacaciones, sólo durante cinco bimestres del ciclo escolar.

Calendario estimado para la Beca Rita Cetina en abril de 2026:

  • Letras A, B: Lunes 13 de abril de 2026
  • Letra C: Martes 14 de abril de 2026
  • Letras D, E, F: Miércoles 15 de abril de 2026
  • Letra G: Jueves 16 de abril de 2026
  • Letras H, I, J, K, L: Viernes 17 de abril de 2026
  • Letra M: Lunes 20 de abril de 2026
  • Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 21 de abril de 2026
  • Letra R: Miércoles 22 de abril de 2026
  • Letra S: Jueves 23 de abril de 2026
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 24 de abril de 2026

Beca Rita Cetina: apoyo para primaria y secundaria

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)
Las familias beneficiarias desde 2025 o antes continúan recibiendo la Beca Rita Cetina mientras mantengan activa su inscripción en el programa. - (Foto: Programas para el Bienestar)

Este apoyo es dirigido a estudiantes de primaria y secundaria en escuelas públicas. Este programa, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, otorga 1,900 pesos bimestrales a familias con hijos en secundaria.

Si en el hogar hay más de un estudiante en este nivel, se suman 700 pesos adicionales por cada uno. Los pagos se entregan durante cinco bimestres del ciclo escolar, sin considerar los meses de vacaciones.

En primaria, el apoyo consiste en 2,500 pesos anuales por estudiante, destinados a la compra de útiles escolares y uniformes. Las familias que ya recibían este beneficio desde 2025 o antes, bajo la modalidad para familias de bajos recursos, continuarán recibiendo el monto bimestral siempre que no se registre una baja en el programa.

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