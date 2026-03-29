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Vanessa Claudio y Kristal Silva ‘le roban foco’ a Inés Sainz en transmisión de TV Azteca del México vs Portugal

Las dos ex reinas de belleza fueron celebradas por su nivel de conducción e información fluida en la cobertura del partido de fútbol

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Vanessa Claudio y Kristal Silva ‘le roban foco’ a Inés Sainz en transmisión de TV Azteca del México vs Portugal (Fotos: Instagram/azteca7)
Vanessa Claudio y Kristal Silva ‘le roban foco’ a Inés Sainz en transmisión de TV Azteca del México vs Portugal (Fotos: Instagram/azteca7)

La transmisión del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal, celebrada el sábado 28 de marzo de 2026 en la reinauguración del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), dejó un intenso debate en redes sociales sobre el rol de las conductoras Vanessa Claudio y Kristal Silva en la cobertura de Azteca Deportes.

Internautas señalaron que ambas lograron captar la atención del público y, por momentos, incluso opacaron a la experimentada periodista de deportes Inés Sainz, figura histórica de la televisora.

Cobertura especial y presencia de nuevas voces

Durante la transmisión especial de TV Azteca, las conductoras Vanessa Claudio, de “Al Extremo”, y Kristal Silva, del matutino “Venga La Alegría”, participaron de manera activa en los enlaces, mesas de análisis y entrevistas previas al partido. La dinámica de la cobertura permitió a ambas interactuar directamente con Inés Sainz, lo que propició comparaciones inmediatas entre las tres figuras.

La presencia de Claudio y Silva, reconocidas por su experiencia en entretenimiento y concursos de belleza, generó opiniones divididas.

Algunas publicaciones en Instagram y otras redes sociales cuestionaron la decisión de la televisora de asignarles un papel central en un evento deportivo de alto perfil, tradicionalmente reservado para periodistas especializados. Otros usuarios celebraron su desenvolvimiento y carisma a cuadro, destacando la fluidez con la que manejaron la información y su interacción con la audiencia.

Cobertura especial y presencia de nuevas voces (RS)
Cobertura especial y presencia de nuevas voces (RS)

Reacciones y debate en redes sociales

Las redes no tardaron en reflejar el impacto de la transmisión. Entre los comentarios más recurrentes se pueden identificar dos posturas:

Cuestionamientos:

  • Usuarios señalaron que la incursión de Claudio y Silva responde más a su popularidad e imagen que a una formación deportiva.
  • Algunos pidieron que los espacios deportivos sigan siendo encabezados por periodistas con trayectoria en el rubro.

Reconocimientos:

  • Seguidores elogiaron la preparación de ambas conductoras, su capacidad para conectar con el público y su manejo de datos relevantes durante la cobertura.
  • Otros destacaron la frescura que aportaron a la transmisión y la buena química mostrada en pantalla.

Las comparaciones con Inés Sainz no se hicieron esperar. Mientras algunos internautas defendieron la experiencia y legitimidad de Sainz, otros consideraron que la aparición de nuevas voces enriquece la oferta de la televisora, sobre todo de cara al Mundial 2026.

Inés Sainz, referente indiscutible del periodismo deportivo

La figura de Inés Sainz permanece como un pilar en el periodismo deportivo mexicano. Su presencia en la cobertura del México vs Portugal volvió a poner de relieve una trayectoria forjada durante más de 25 años en TV Azteca.

Inés Sainz acepta las disculpas de Faitelson luego de que la ofendió
Inés Sainz, referente indiscutible del periodismo deportivo Crédito: Cuartoscuro

Aportaciones clave de Inés Sainz:

  • Legitimación femenina: Abrió espacios para mujeres en el periodismo deportivo, logrando reconocimiento por su conocimiento y profesionalismo.
  • Acceso a la élite mundial: Ha entrevistado a figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y MVPs de la NFL, consolidando una agenda de contactos única en el medio.
  • Perseverancia: Enfrentó rechazos y barreras iniciales, consolidando su propio proyecto de entrevistas y redefiniendo la presencia femenina en la pantalla.
  • Versatilidad: Ha cubierto eventos internacionales como Copas del Mundo y Super Bowls, y actualmente es la figura estelar de Azteca Deportes rumbo al Mundial 2026.
  • Emprendedora: Además de su trabajo periodístico, gestiona su propia marca y proyectos de producción, ampliando su influencia más allá de la televisión.

En 2025, su carrera fue reconocida en la Cámara de Diputados, reafirmando su estatus como una de las comunicadoras más influyentes del país.

Rumbo al Mundial 2026: ¿renovación o continuidad?

La transmisión del México vs Portugal anticipa el tono de la cobertura que TV Azteca prepara para el Mundial 2026. La inclusión de conductoras como Vanessa Claudio y Kristal Silva sugiere una apuesta por la diversidad de perfiles y estilos, mientras que la experiencia de Inés Sainz garantiza la profundidad y legitimidad informativa.

El debate sobre la presencia de figuras del entretenimiento en espacios deportivos continúa abierto, pero la respuesta del público deja claro que el interés y la conversación en torno a la cobertura televisiva están más vivos que nunca.

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