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Reapertura del Estadio Ciudad de México desata críticas, burlas y memes en redes: “Quedó igual y tardaron años”

La jornada inaugural del antes conocido como Estadio Azteca expuso una fuerte división de opiniones entre los asistentes

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Reapertura del Estadio Banorte desata críticas, burlas y memes en redes: “Quedó igual y tardaron años” (Fotos: RS)
Reapertura del Estadio Banorte desata críticas, burlas y memes en redes: “Quedó igual y tardaron años” (Fotos: RS)

La jornada inaugural del ahora Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— expuso una fuerte división de opiniones entre los asistentes y usuarios en redes sociales.

El partido entre México y Portugal, celebrado el pasado sábado 28 de marzo de 2026, marcó el regreso del emblemático recinto tras 22 meses de remodelación.

La estructura renovada fue calificada como una “joya” arquitectónica por organizadores y algunos espectadores, pero la experiencia para el público dentro y fuera del estadio generó un clima de descontento generalizado y desató una ola de memes, críticas y burlas en plataformas digitales.

Visibilidad limitada y precios elevados

Uno de los focos más discutidos tras la reinauguración del Estadio Banorte fue la visibilidad casi nula en ciertas zonas del inmueble. Usuarios ubicados en las primeras filas detrás de la portería sur reportaron que la estructura impidió ver el terreno de juego.

La situación se agravó por el alto precio de los boletos, lo que incrementó la frustración. En redes sociales, se multiplicaron imágenes y videos de aficionados mostrando el campo parcialmente bloqueado, acompañados de mensajes como “pagué miles de pesos para no ver nada”.

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Accesos y logística bajo la lupa

De acuerdo con reportes de asistentes y publicaciones en redes sociales, el acceso al estadio resultó caótico. Las largas filas persistieron incluso después de comenzar el partido, lo que impidió a muchos ingresar puntualmente.

Usuarios relataron que la señalización y la organización de las puertas no resultaron claras, lo que provocó aglomeraciones en los alrededores del inmueble. El malestar por la logística fue recogido por cuentas especializadas en deportes y por diversos medios que documentaron testimonios directos de asistentes.

Servicios y conectividad, otro punto de conflicto

El sistema de pago cashless implementado en el Estadio Banorte presentó fallas que impidieron a muchos espectadores comprar alimentos y bebidas durante el encuentro.

Además, la ausencia de conectividad a internet dentro del recinto fue una de las quejas más extendidas, ya que dificultó el uso de aplicaciones móviles y la comunicación con el exterior. Estas deficiencias en los servicios fueron ampliamente criticadas tanto por aficionados como por periodistas deportivos.

Protestas y bloqueos en el entorno del Estadio Banorte en el México vs Portugal

La reapertura del Estadio Banorte no estuvo exenta de manifestaciones. Grupos opositores a la remodelación se congregaron en las inmediaciones del recinto, bloqueando vialidades principales como el Periférico y la zona cercana a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Las protestas generaron complicaciones adicionales en la movilidad y el acceso.

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El partido y la reacción en redes: memes y decepción

El empate sin goles entre México y Portugal acentuó la sensación de insatisfacción. En redes sociales, la ausencia de espectáculo fue motivo de burlas: “mejor hubieran ido a ver El Chanfle”, ironizó un usuario, en alusión a la película de fútbol popularizada por Roberto Gómez Bolaños. El resultado motivó abucheos al seleccionado mexicano, mientras que el grito homofóbico reapareció en algunas tribunas.

La expectativa generada por la reinauguración contrastó con la percepción mayoritaria de decepción. Las frases “quedó igual y tardaron años”, “pagué miles de pesos para nada” y “la obra del siglo para el mismo resultado” dominaron las tendencias en Twitter, Facebook e Instagram. Diversos memes circularon mostrando comparativas entre el antiguo y el nuevo estadio, y criticando la inversión y el tiempo empleados en la remodelación.

Balance inicial tras 22 meses de obras

A pesar de la controversia, organizadores y autoridades defendieron la transformación arquitectónica del Estadio Banorte, que incluyó mejoras en infraestructura, accesibilidad y seguridad. Sin embargo, la experiencia vivida por los aficionados en el partido inaugural encendió el debate sobre la relación entre la inversión pública y las condiciones de uso real del recinto.

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La reapertura del estadio representa un reto para los gestores, quienes deberán responder a las críticas y ajustar la operación para futuros eventos. La atención se centra ahora en las acciones que implementarán los responsables del recinto para corregir los fallos señalados por los asistentes.

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