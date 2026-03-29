“El Coloso de Santa Úrsula pidió sacrificio”: tras muerte de aficionado en el Estadio CDMX se reviven teorías

“El Coloso de Santa Úrsula pidió sacrificio”: tras muerte de aficionado en el Estadio Banorte se reviven teorías (Fotos: Jesús F. Beltrán/ Infobae México/ Estadio Banorte)

Un aficionado murió tras caer desde la zona de palcos en el Estadio Banorte, durante la reinauguración del recinto previo al amistoso México-Portugal.

El hecho, confirmado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ha reavivado historias y mitos sobre sacrificios y enigmas en la construcción del mítico estadio, conocido popularmente como Estadio Azteca.

Fatalidad en la reapertura de un emblema deportivo

La noche del pasado sábado 28 de marzo de 2026 quedó marcada por la tragedia en el Estadio Banorte. La SSC informó que un hombre de aproximadamente 27 años, identificado de manera extraoficial como Adrián Gómez Vázquez, intentó descender del segundo al primer nivel saltando por la parte externa de la estructura, en estado de ebriedad.

El intento fallido terminó en una caída desde la zona de palcos hasta la planta baja, lo que provocó que el personal médico del recinto interviniera de inmediato. Pese a los esfuerzos, el aficionado perdió la vida antes del inicio del amistoso entre México y Portugal, que finalizó con empate sin goles.

De acuerdo con la SSC, el accidente ocurrió en la entrada al túnel 52, en un contexto de celebración y expectativa tras la remodelación del estadio para la próxima Copa Mundial 2026.

La noticia fue confirmada y difundida por la dependencia en sus redes sociales: “En la zona de palcos del Estadio Ciudad De México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero desafortunadamente perdió la vida. De este hecho, se informó a las autoridades correspondientes”.

Teorías y cuestionamientos tras el accidente mortal en el Estadio Banorte durante su reapertura

El suceso generó diversas reacciones entre asistentes y usuarios en redes sociales, quienes plantearon interrogantes sobre las condiciones de seguridad en la reapertura. Algunos atribuyeron el accidente a posibles fallas en los protocolos de protección tras la remodelación para el Mundial, mientras otros señalaron el excesivo consumo de alcohol durante el evento.

Las autoridades acordonaron la zona para realizar las diligencias periciales pertinentes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias y responsabilidades del hecho. El incidente empañó una jornada que, hasta ese momento, estaba dedicada a celebrar la historia y el futuro del recinto deportivo más emblemático de México.

Mitos y leyendas: ¿sacrificios en los cimientos del Coloso de Santa Úrsula?

La tragedia revivió relatos y mitos urbanos en torno al Estadio Azteca. Una de las leyendas más difundidas sostiene que varios albañiles que participaron en la construcción, entre 1962 y 1966, habrían sido enterrados vivos en los cimientos del estadio para asegurar su solidez.

Otra versión apócrifa afirma que el “Coloso de Santa Úrsula” demandó un sacrificio humano a cambio de una resistencia eterna, e incluso se menciona la supuesta aparición del diablo como parte de un pacto.

El origen de estas historias se remonta a creencias ancestrales. Según un artículo del Boletín Mexicano de la Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM, firmado por el investigador Max Shein, la práctica de enterrar cuerpos en los cimientos de grandes construcciones tenía el propósito de brindar mayor estabilidad. Aunque existen registros documentales en otras civilizaciones, en México solo se han hallado restos vinculados a la época colonial y la Iglesia católica.

Hasta la fecha, no existe evidencia sólida que compruebe que se hayan realizado sacrificios humanos en la construcción del Estadio Azteca.

Mitos y leyendas: ¿sacrificios en los cimientos del Coloso de Santa Úrsula? Crédito: Jesús Beltrán.

Un recinto marcado por el simbolismo y la historia

El Estadio Azteca comenzó su construcción en agosto de 1962 y se inauguró el 29 de mayo de 1966 con un partido entre el Club América y el Toribio Fútbol Club de Italia. El proyecto nació tras la adquisición de las Águilas por parte del empresario Emilio Azcárraga Milmo y respondía a la necesidad de una sede mundialista para la edición de 1970, impulsada por la creciente popularidad del futbol en el país.

Los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares diseñaron el inmueble, que desde entonces ha estado rodeado de enigmas y relatos, alimentando la cultura popular y el misticismo en torno a su edificación.

Bendición religiosa y contraste con la tragedia en el Estadio Banorte

El mismo día del accidente, el recinto recibió la bendición del obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Francisco Javier Acero Pérez. Durante la ceremonia, el obispo pidió que el estadio se mantuviera como un espacio de unidad, fraternidad y paz para la sociedad. La imagen de la Virgen de Guadalupe acompañó la ceremonia previa al partido, en la que se pidió por las autoridades, los trabajadores y sus familias.

El Estadio Banorte, que porta el patrocinio en esta nueva etapa, está destinado a hacer historia al convertirse en el primer recinto en acoger tres inauguraciones mundialistas, con la próxima programada para el 11 de junio de 2026.

Las historias continúan durante el Mundial en México 2026

La muerte del aficionado en la reapertura del Estadio Azteca ha vuelto a poner en el centro del debate los mitos y realidades que rodean a uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de México. Mientras las investigaciones oficiales siguen su curso, las leyendas resurgieron y el recinto, conocido como el “Coloso de Santa Úrsula”, mantiene su aura de misterio y simbolismo.