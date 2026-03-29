Tras ‘zafarse la cadera’, Alejandra Guzmán provoca caos en obra ‘Malinche’ al romper placa

Alejandra Guzmán rompe de forma accidental la placa conmemorativa en el aniversario del musical 'Malinche' durante la ceremonia en el Frontón México

La presentación de Alejandra Guzmán en el aniversario del musical “Malinche” se vio marcada por un accidente: la cantante rompió accidentalmente la placa conmemorativa durante la ceremonia realizada en el Frontón México. El hecho sorprendió al director Nacho Cano, al elenco y a varios asistentes, mientras la artista, apenas días antes, había enfrentado una nueva lesión en la cadera.

Según declaraciones de su padre, la artista no requirió hospitalización y su estado de salud es estable, pese a sus antecedentes médicos y el uso de prótesis de titanio en ambas caderas.

La cantante sufrió la lesión doméstica al tropezar con su perro. El impacto afectó una de sus caderas, donde tiene prótesis de titanio debido a cirugías previas, aunque solo requirió un masaje para aliviar la molestia.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama el perro. Se le atravesó, se cayó y se pegó en la cadera. Se le zafó la cadera porque las dos caderas que tiene son de titanio, eso le restiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, comentó el intérprete deAhí viene la plaga.

El incidente evocó recuerdos de una caída similar ocurrida años atrás durante una presentación en Las Vegas, cuando una de las prótesis se desplazó en pleno escenario.

La artista Alejandra Guzmán sufrió una reciente lesión en la cadera tras tropezar con su perro, aunque su estado de salud es estable según su padre (IG: @laguzmanmx)

Además de las lesiones recientes, la artista ha superado numerosas intervenciones quirúrgicas, como una cirugía de columna vertebral y el tratamiento de secuelas originadas por la infiltración de biopolímeros en 2009. La rehabilitación sostenida en los últimos años le permitió regresar a la actividad pública poco antes de la función conmemorativa.

El significado artístico de “Malinche” y la trayectoria de Guzmán

Durante la develación de la placa, Alejandra Guzmán ejerció de madrina por primera vez. “Es un honor, es mi primera develación de placa, gracias Nacho, gracias a todo el elenco, que brille y qué felicidad muy grande”, expresó la cantante antes de tirar accidentalmente la placa al suelo.

El director Nacho Cano reaccionó con humor ante el incidente: “Está bien, un aplauso para Alejandra, de ahora en adelante ya no le llamarán los artistas para entregar la placa”.

La rockera develó la placa del primer aniversario de la puesta en escena

Cano también destacó el valor del musical como homenaje al mestizaje y a la cultura mexicana, afirmando que “el mestizaje ha sido la gran obra, México ha sido la gran obra de España, lo más grande que ha hecho”.

Al evento asistieron figuras públicas como Paco Palencia, Benny Ibarra y Mónica Noguera, quienes acompañaron a la cantante y al elenco durante la velada conmemorativa.

Próximos conciertos y actividad artística de Alejandra Guzmán

En medio de su recuperación, Guzmán prepara la gira “Los que nos quedamos Tour 2026”, cuyo itinerario incluye presentaciones en Tijuana el 1 de agosto y Querétaro el 28 de agosto, además de actuaciones en Pachuca y Puebla los días 2 y 4 de septiembre. Otras fechas confirmadas son el 9 de septiembre en Veracruz, el 30 de octubre en Arena Guadalajara, el 27 de noviembre en Arena Ciudad de México, el 5 de diciembre en Tabasco y el 12 de diciembre en Arena Monterrey.

El director Nacho Cano reaccionó con humor al incidente, destacando el homenaje del musical 'Malinche' al mestizaje y la cultura mexicana (Foto: Cuartoscuro)

La venta de boletos para Ciudad de México y Monterrey inició el 20 de marzo, mientras que en Guadalajara permanecen válidas las entradas adquiridas previamente. La continuidad de la artista en los escenarios testimonia su capacidad para enfrentar desafíos médicos y mantener su actividad profesional en la música.