México

Rollitos de plátano, avena y huevo: un snack saludable, fácil y rápido

La simplicidad de la receta y la posibilidad de adaptarla han convertido a este postre en una opción para quienes buscan añadir energía y sabor

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Sushi dulce, plátano, chocolate, postre creativo, fusión oriental-tropical. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La receta de rollitos de plátano con avena y huevo destaca por su simplicidad y el uso de ingredientes básicos presentes en cualquier hogar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción práctica para quienes buscan alternativas nutritivas son los rollitos de plátano con avena y huevo. Esta receta destaca por su sencillez y por utilizar ingredientes básicos que suelen estar disponibles en casa.

La preparación propone un enfoque accesible para incorporar un snack energético sin recurrir a productos procesados. Además, su cocción en freidora de aire permite obtener una textura agradable sin complicaciones.

El resultado son pequeños rollos con un toque de canela, pensados para consumirse en cualquier momento del día, ya sea como colación o complemento en una alimentación equilibrada.

Una mezcla simple con ingredientes básicos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cocinar los rollitos de plátano en freidora de aire permite obtener una textura agradable sin necesidad de aceite ni complicaciones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida es el plátano, que al triturarse permite crear una base suave y moldeable. Al integrarse con avena molida, se obtiene una masa firme que facilita su manipulación.

Las claras de huevo cumplen una función clave al aportar consistencia en el exterior. Este paso permite que los rollitos mantengan su forma durante la cocción.

La canela se añade como elemento aromático, dando un perfil de sabor característico sin necesidad de añadir otros ingredientes.

Receta de rollitos de plátano

Sushi dulce, plátano, chocolate, postre creativo, fusión oriental-tropical. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este snack nutritivo admite variaciones para adaptarse a distintas preferencias y necesidades dietéticas, manteniendo sus beneficios principales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El paso a paso de esta receta lo puedes encontrar disponible en el perfil de Instagram de Ricky Goto.

La receta se mantiene fiel a una lista corta de elementos, lo que simplifica tanto la compra como el proceso en cocina.

Ingredientes

  • Plátano
  • Avena molida
  • Claras de huevo
  • Canela

Preparación

  • Moler el plátano hasta obtener una mezcla uniforme
  • Agregar avena molida y mezclar hasta formar una pasta
  • Extender la mezcla con ayuda de un rodillo
  • Barnizar con claras de huevo
  • Espolvorear canela al gusto
  • Cortar la masa y formar los rollitos
  • Llevar a la freidora de aire durante 25 minutos a 180 grados

Un snack versátil para cualquier momento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El formato compacto y práctico de los rollitos de plátano permite llevarlos a cualquier lugar, facilitando un snack saludable fuera de casa. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos rollitos pueden incorporarse fácilmente a diferentes planes alimenticios por su composición simple y el uso de ingredientes naturales. La receta admite variaciones, lo que permite ajustarla a preferencias personales o necesidades dietéticas específicas sin perder sus beneficios principales.

El formato compacto y la textura agradable de estos rollitos facilitan su transporte y consumo en cualquier lugar, ya sea en el trabajo, la escuela o durante actividades al aire libre. No requieren refrigeración inmediata, lo que aumenta su practicidad para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa.

Además, la rapidez con la que se preparan convierte a esta receta en una alternativa útil para quienes buscan opciones caseras y saludables, pero disponen de poco tiempo para cocinar. Así, los rollitos de plátano, avena y huevo representan una solución eficiente para incorporar snacks nutritivos a la rutina diaria.

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