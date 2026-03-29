México

Ricardo Salinas Pliego: “Quien reciba un apoyo económico con el dinero de los mexicanos, no debe poder votar”

El empresario advierte sobre el riesgo de corrupción pública al emplear recursos estatales para construir dependencias políticas en el país

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El empresario mexicano critica el uso de programas sociales para influir en las elecciones y pide reformas. | (Crédito: Infobae México)
El empresario mexicano critica el uso de programas sociales para influir en las elecciones y pide reformas. | (Crédito: Infobae México)

El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego cuestionó el papel de los programas sociales que existen en el país y desde su cuenta en la plataforma en ‘X’, propuso una medida que consiste en condicionar a las personas beneficiadas.

“El dinero de los mexicanos no debe utilizarse para comprar elecciones ni para extorsionar a los más necesitados a cambio de su voto”, escribió.

Propone restringir el voto a beneficiarios de programas sociales

Salinas Pliego planteó abiertamente la pregunta: “Si ustedes fueran presidentes, ¿pondrían sobre la mesa analizar la posibilidad de aumentar los programas sociales, pero con una condición: quien reciba un apoyo económico con el dinero de los mexicanos, no debe poder votar?“

De acuerdo con el empresario, el uso de recursos públicos para construir redes de dependencia política constituye una de las formas “más perversas de corrupción pública”.

En 2020, el gobierno de López Obrador integró los Programas para el Bienestar a la Constitución, garantizando su permanencia legal. | (CRÉDITO: x@RicardoBSalinas)
En 2020, el gobierno de López Obrador integró los Programas para el Bienestar a la Constitución, garantizando su permanencia legal. | (CRÉDITO: x@RicardoBSalinas)

Insistió en que las “dádivas que le da el gobierno a la gente deben estar protegidas de cualquier uso electoral”, y advirtió sobre el riesgo de que el poder político condicione la necesidad de la población. Salinas sostuvo que esta práctica destruye la libertad del ciudadano y la legitimidad del voto.

¿Qué dice la ley mexicana sobre recibir apoyos económicos?

Durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se realizó una modificación en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para que fuese la ahora Secretaría del Bienestar, donde el mandatario centralizó los apoyos económicos a los que puede acceder la ciudadanía mexicana.

Desde niñas, niños, mujeres, hombres y trabajadores en distintos sectores, pueden acceder a los Programas para el Bienestar, que “son el corazón de la Cuarta Transformación (proyecto de la política que enmarcan al gobierno de López Obrador y de la ahora presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo)" comentó Ariadna Montiel Reyes, titular del Bienestar.

La Secretaría del Bienestar centraliza los Programas para el Bienestar diseñados para diversos sectores de la población mexicana.|Crédito: Infobae
La Secretaría del Bienestar centraliza los Programas para el Bienestar diseñados para diversos sectores de la población mexicana.|Crédito: Infobae

En el 2020, aún bajo el gobierno de López Obrador, los Programas para el Bienestar fueron integrados a la Constitución Política Mexicana, lo que obliga al Estado a garantizarlos de forma permanente.

Entre los principales programas figuran:

  • Pensión para Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, con cobertura establecida en el Artículo 4°.
  • Becas para estudiantes en situación de pobreza, priorizadas en el sistema educativo público.
  • Jóvenes Construyendo el Futuro, que ofrece apoyos económicos para capacitación laboral.
  • Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, que otorgan apoyos y fertilizantes a campesinos y productores de pequeña escala.
  • Bienpesca, con apoyos directos a pescadores.
  • Precios de Garantía para productos agrícolas clave.
En 2020, el gobierno de López Obrador integró los Programas para el Bienestar a la Constitución, garantizando su permanencia legal. | Foto: Presidencia
En 2020, el gobierno de López Obrador integró los Programas para el Bienestar a la Constitución, garantizando su permanencia legal. | Foto: Presidencia

La inclusión de estos programas en la Constitución se inició durante el gobierno de López Obrador y continuó en la administración de Claudia Sheinbaum, quien además sumó la Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y Salud Casa por Casa. De acuerdo con información oficial, los programas son públicos y no pueden usarse con fines partidistas.¿

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