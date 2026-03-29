Refrescos y bebidas energéticas: un riesgo para la regeneración del hígado

El consumo desmedido de estas bebidas podría causar problemas como el hígado graso. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

El consumo excesivo de refrescos y bebidas energéticas se ha convertido en un hábito común en la vida moderna, especialmente entre jóvenes y adultos que buscan un impulso rápido de energía.

Sin embargo, estudios recientes advierten sobre los efectos negativos de estas bebidas en la salud hepática, particularmente en la capacidad del hígado para regenerarse y mantener sus funciones esenciales.

El hígado es uno de los órganos más resilientes del cuerpo humano, encargado de metabolizar nutrientes, eliminar toxinas y producir proteínas vitales. Su capacidad de regeneración es única, pero no es ilimitada.

Investigaciones médicas señalan que la exposición constante a altos niveles de azúcar, cafeína y aditivos presentes en refrescos y bebidas energéticas puede dañar progresivamente las células hepáticas, dificultando su reparación natural.

Este órganos es conocido por su capacidad de regeneración, aunque esta no sea infinita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los principales componentes dañinos se encuentran los azúcares añadidos, especialmente la fructosa, presente en refrescos y bebidas con sabor. La fructosa es procesada principalmente por el hígado, y un consumo elevado puede provocar acumulación de grasa en este órgano, un fenómeno conocido como hígado graso o esteatosis hepática. Esta condición no solo compromete la regeneración celular, sino que también aumenta el riesgo de inflamación crónica, fibrosis y, a largo plazo, cirrosis.

Por otro lado, las bebidas energéticas contienen altas dosis de cafeína y otros estimulantes como taurina y guaraná. Su consumo excesivo puede alterar el metabolismo hepático, generando estrés oxidativo y promoviendo la formación de radicales libres que dañan las células del hígado. La combinación de azúcar y estimulantes potencia los efectos negativos, ya que el órgano debe trabajar en exceso para metabolizar ambos componentes simultáneamente.

En humanos, existe evidencia clínica que relaciona el consumo frecuente de refrescos y bebidas energéticas con un aumento en enzimas hepáticas, señal de daño celular, y con una menor capacidad del hígado para recuperarse tras episodios de inflamación o intoxicación.

El consumo excesivo de este tipo de bebidas podría influir negativamente en la función hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos recomiendan moderar o evitar el consumo de estas bebidas, especialmente en personas con antecedentes de enfermedades hepáticas, obesidad o diabetes. Sustituir los refrescos por agua, infusiones naturales o bebidas sin azúcar puede reducir significativamente el riesgo de daño hepático y favorecer la regeneración celular. Además, llevar una dieta equilibrada y realizar actividad física contribuye a la salud del hígado y a mantener sus funciones regenerativas intactas.

En conclusión, aunque refrescos y bebidas energéticas pueden ofrecer un estímulo momentáneo, su consumo frecuente representa un riesgo real para la regeneración del hígado. La combinación de exceso de azúcar, cafeína y aditivos químicos sobrecarga al órgano, comprometiendo su capacidad de reparación y aumentando el riesgo de enfermedades hepáticas graves.

Para preservar la salud del hígado, los especialistas insisten en la importancia de moderar estas bebidas y optar por alternativas más naturales que permitan al cuerpo mantener su equilibrio metabólico y regenerativo.