Sergio Mayer olvida el nombre de la universidad donde estudió en plena entrevista

El actor tuvo un momento incómodo al olvidar el nombre de la universidad donde cursó su maestría durante una charla en vivo. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La participación de Sergio Mayer en el reality show La Casa de los Famosos 2026 de Telemundo continúa generando repercusiones en el ámbito público y político. El exintegrante de Garibaldi y exdiputado federal por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien solicitó licencia a su cargo para sumarse al programa, fue eliminado tras una breve estancia como habitante sorpresa, hecho que avivó la discusión sobre la relación entre figuras públicas y formatos televisivos de entretenimiento.

El episodio más reciente que coloca a Mayer en medio de la polémica fue tras una entrevista presentada por el periodista Jorge Carbajal, donde el actor exhibió dificultades para recordar los detalles precisos de su formación académica, situación que ha llamado la atención tanto de la audiencia como de sus detractores políticos.

El también participante de La Casa de los Famosos explicó que realizó su maestría en línea durante la pandemia, pero no logró precisar el nombre de la institución educativa. (Foto: X/@SergioMayerb)

Durante la conversación, Sergio Mayer expresó: “La mejor retribución que le podía yo dar a mi padre era terminar y titularme. Soy titulado, tengo una maestría, justamente…”, aunque, ante la pregunta sobre el área de la maestría, vaciló antes de responder: “En Innovación en Administración”. El intercambio reveló imprecisiones al intentar identificar la institución educativa. Mayer mencionó que su licenciatura en Administración de Empresas la cursó en la Universidad Iberoamericana, pero no pudo precisar el nombre de la universidad donde realizó la maestría. “La maestría es en una universidad... Ay. Déjame ver”, declaró en vivo, lo que generó comentarios en redes sociales sobre la autenticidad y transparencia de los estudios del exlegislador.

Al profundizar en su explicación, Mayer aclaró que la maestría la realizó de forma virtual durante la pandemia de COVID-19, sin asistir presencialmente al campus. “Es que yo hice la maestría cuando estuvimos en los tiempos del COVID. Aproveché ese tiempo y lo hice en línea”, afirmó. A la pregunta sobre la ubicación de la universidad, primero negó que fuese en Querétaro y luego señaló: “No, no es, es Celaya”, aunque tampoco recordó el nombre exacto del plantel. Señaló que la oportunidad de cursar la maestría surgió por recomendación de un conocido y que varios diputados participaron en la misma modalidad.

Mayer afirmó que estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y relató que la oportunidad de la maestría surgió por recomendación de un conocido. (Foto: X/@SergioMayerb)

Al ser cuestionado sobre la razón por la que no estudió la maestría en la Ibero, Sergio Mayer Bretón subrayó cuestiones logísticas: “Los tiempos se dieron para eso. Conocí a la persona que tenía la oportunidad de hacerlo, nos presentó a varios diputados la oportunidad y lo hicimos en línea”.

Por otro lado, tras su salida de La Casa de los Famosos 2026, Mayer regresó a sus labores como legislador en el Congreso de México. Al enfrentar preguntas sobre su situación financiera, respondió: “Mi situación económica no es un asunto de interés público y no tengo la obligación de rendir cuentas sobre mi dinero a terceras personas”. El episodio reabre el debate sobre la transparencia de los funcionarios y el escrutinio social al que se someten las personalidades públicas en México.