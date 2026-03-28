México

Frente frío provoca lluvias intensas y descenso de temperaturas: este es el clima para este sábado 28 e marzo

Este sistema frontal forma parte de la temporada y continuarán en próximos días

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La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
SMN señaló que habrá bajas temperaturas y lluvias en diversas entidades del país (Crédito: Cuartoscuro)

El avance del frente frío número 42 sobre el territorio nacional generará condiciones climáticas adversas en diversas regiones del país, de acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Este fenómeno meteorológico impactará principalmente el noreste, oriente y sureste, con lluvias, rachas de viento y un marcado descenso de temperatura.

Durante este día, el sistema frontal se desplazará gradualmente sobre el noreste de México, ocasionando lluvias y chubascos en dicha región. Sin embargo, se prevé que para la noche el frente frío se mueva hacia el Golfo de México, dejando de afectar directamente al territorio nacional.

  1. Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
  2. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Hidalgo, Puebla, Campeche y Quintana Roo.

Mientras, la interacción de un canal de baja presión ubicado sobre el sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del Golfo de México, así como inestabilidad atmosférica, provocará lluvias fuertes en el oriente del país y la península de Yucatán.

En el occidente del país, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico también ocasionará lluvias y chubascos, aunque de menor intensidad en comparación con el sureste.

Bajas temperaturas

La información fue dada a conocer por Protección Civil de la Ciudad de México.
Activarán doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 19 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

A pesar de su desplazamiento, la masa de aire polar asociada continuará generando efectos importantes en varias zonas del país. Entre ellos destaca el descenso de temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro de México, lo que podría ocasionar mañanas y noches frías, especialmente en zonas altas.

  1. Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  2. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
  3. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Jalisco y Veracruz.

En cuanto a los vientos, se esperan rachas intensas de componente norte, conocidas como “evento de Norte”, que alcanzarán velocidades de entre 70 y 90 kilómetros por hora en el istmo y Golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se prevén rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán, lo que podría generar oleaje elevado y condiciones marítimas adversas.

Autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, tomar precauciones ante posibles encharcamientos o vientos fuertes, y evitar cruzar zonas inundadas. Asimismo, se sugiere a la navegación marítima extremar precauciones debido a las condiciones de viento y oleaje.

Este sistema frontal forma parte de la temporada de frentes fríos que aún afecta al país, por lo que no se descartan nuevos eventos similares en los próximos días.

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