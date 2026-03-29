Exatlón México: quién sale eliminado hoy 29 de marzo

Paulette Gallardo, participante de Exatlón México, compite en un circuito de obstáculos previo a la esperada eliminación del domingo 29 de marzo (Facebook/ExatlonMx)

En la recta final de Exatlón México, la tensión crece a medida que los equipos azul y rojo se juegan su permanencia en el reality más exigente de la televisión nacional.

Filtraciones en redes sociales han puesto bajo los reflectores el nombre del atleta que podría abandonar la competencia este domingo 29 de marzo, lo que ha generado una oleada de especulaciones y expectativas entre los seguidores de Exatlón.

Cada domingo un deportista de Exatlón México debe abandonar la competencia (FB/ExatlonMX)

César Villaluz podría ser eliminado

Según versiones difundidas en redes sociales y sitios especializados en el reality, César Villaluz, exfutbolista y miembro del equipo rojo, aparece como el principal candidato a ser eliminado este domingo.

Estas filtraciones no han sido confirmadas por la producción del programa, por lo que aún existe margen para sorpresas o cambios de último minuto durante la emisión oficial.

(Foto: Instagram@cesar_villaluz)

Las especulaciones surgieron tras conocerse el rendimiento irregular de algunos participantes en los circuitos recientes.

Además de Villaluz, otros nombres como Koke Guerrero y Adrián Leo del equipo azul han sido mencionados en rumores sobre una posible eliminación.

Sin embargo, diversas fuentes cercanas al show sostienen que Koke, tricampeón del programa, no sería quien abandone la competencia esta semana.

La eliminación de Villaluz representaría la salida de uno de los competidores más serenos y constantes del equipo rojo, cuya permanencia se ha extendido por 28 semanas.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo de hoy

Ambas escuadras llegan a la semana 26 tras una serie de enfrentamientos por la salvación, con la particularidad de que todos los hombres se encuentran en riesgo de eliminación.

El equipo rojo logró imponerse en los dos primeros duelos de supervivencia, lo que les otorga una ligera ventaja frente a sus rivales azules.

Los integrantes del equipo azul de Exatlón México podrían dar una sorpresa en la emisión (Facebook/ExatlonMx)

En el capítulo previo, los equipos disputaron intensos duelos con el objetivo de proteger a sus integrantes femeninas, ya que en esta etapa solo los hombres están expuestos a la eliminación.

Esta dinámica ha elevado el nivel de competencia y la presión en cada circuito.

Los rumores sobre la salida de un atleta querido han intensificado la conversación en redes sociales, ya que tanto Villaluz (rojo) como Koke Guerrero (azul) cuentan con el respaldo de una parte importante del público.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Doris del Moral

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Los atletas del equipo rojo de Exatlón México buscan defender a los hombres que están en riesgo este domingo (Facebook/ExatlonMx)

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas