El golpe que acabó con la carrera de César Villaluz, una de las promesas del Cruz Azul

César Osvaldo Villaluz Martínez ingresó a las fuerzas básicas de Cruz Azul cuando tenía apenas 10 años, subió a diferentes categorías hasta debutar en 2006 y un mes después marcó su primer gol como profesional en la penúltima jornada contra Toluca en el Estadio Nemesio Diez.

La ilusión en el mediocampista originario de la Ciudad de México comenzó cuando formó parte de la selección mexicana que ganó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2005 junto a futbolistas como Giovanni Dos Santos y Carlos Vela.

La precoz carrera de Villaluz tocaría su punto más alto y el inmediato declive en la final del torneo Apertura 2008. Era titular con Cruz Azul a sus 21 años en el partido más importante de la temporada. Sin embargo, al minuto 73 cuando buscó rematar un centro de Edgar Gerardo Lugo, fue embestido por el lateral del Toluca, José Manuel Cruzalta.

“A mi me agarra volteado, no alcanzo ni a meter la mano (...) levanta el codo y me da aquí (región parietal del cráneo)” comentó Villaluz en una entrevista con Caliente TV.

El jugador cayó inconsciente al césped y al ver su nula reacción, los jugadores exigieron inmediatamente la entrada de la asistencia médica.

De la cancha al hospital

César Villaluz fue campeón del mundo sub 17 en Perú 2005 Foto: Cuartoscuro

El mediocampista de la Máquina comentó en entrevista para el programa “Desencajados” que no sintió dolor luego del golpe, a pesar de las convulsiones, pues cayó noqueado y no recobró el conocimiento hasta llegar al hospital.

“No sé si fue por la edad, pero yo no sentía dolor, si a mi el doctor me decía ‘vamos a regresarnos y juega’ yo me metía a jugar”, declaró el campeón del mundo sub 17

En el transcurso del estadio Nemesio Diez al hospital más cercano, el futbolista recibió oxígeno y medicamento para convulsiones inmediatamente, lo que evitó las futuras secuelas del golpe.

“Se le realizaron unas radiografías de la columna cervical y una tomografía, lo vio el neurólogo y nos indica que todo salió bien”, apuntó Alfonso Jiménez, médico de Cruz Azul, para los medios desde el hospital.

Villaluz no se olvidó que su equipo estaba jugando una final del fútbol mexicano y alcanzó a ver la tanda de penales donde se coronó el Deportivo Toluca junto con médicos, enfermeros y otros pacientes.

El VAR hubiera cambiado la historia

Villaluz recibió el golpe en el cráneo parietal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del aparatoso golpe dentro del área, el árbitro Roberto García Orozco no interpretó falta en la jugada que mandaría al hospital al joven mexicano.

“Ya después del partido lo primero que hice fue analizar la jugada y me di cuenta que había un penal muy evidente y era tarjeta roja para Cruzalta, obviamente hubiera querido que existiera el VAR (Video Assistant Referee) y se hubiera cambiado la historia”, admitió el ex árbitro en una entrevista con Jorge “El burro” Van Ranking para Caliente TV.

La caída de la promesa mexicana

A pesar de que Villaluz no presentó secuelas por el golpe y después de dos meses pudo reincorporarse con normalidad a los entrenamientos con Cruz Azul, el canterano azul no pudo recuperar el nivel que tenía antes del golpe.

El mediocampista salió de la Máquina en 2011 y con ello desapareció cualquier esperanza de ver al capitalino como uno de los referentes de la Liga MX.

Aunque recaló en equipos como Chiapas y San Luis, nunca volvió a sobresalir, terminó jugando en segunda división.

Actualmente, a sus 37 años, es mediocampista del Industriales de Naucalpan en la Liga Mexicana de Balompié, competición no reconocida por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).