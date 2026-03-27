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Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 27 de marzo

El programa de los viernes define qué equipo pierde un integrante los domingos

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(Facebook/Exatlon)
(Facebook/Exatlon)

En redes sociales los rumores sobre el desempeño del equipo rojo en Exatlón México han generado gran expectativa en las últimas jornadas, especialmente en torno al Juego por la Salvación.

Diversos portales y cuentas dedicadas a spoilers han sugerido que los rojos lograron una victoria clave en la supervivencia, lo que les permitiría mantenerse completos y evitar la eliminación de uno de sus integrantes en este ciclo del programa.

Las filtraciones apuntan a que el equipo rojo, liderado por figuras como Mati Álvarez y Mono Osuna, recuperó terreno tras un inicio de semana complicado.

Esta remontada incluyó la obtención de premios como la medalla grupal y la villa 360, fortaleciendo su ánimo y estrategia.

Según los spoilers, el triunfo en el primer duelo de la semana los coloca como favoritos para la jornada, aunque el formato de competencia obliga a ganar dos de tres enfrentamientos para asegurar la inmunidad total.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Galardo
  • Humberto Noriega
  • César Villaluz
  • Karol Rojas
  • Benyamin Saracho

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Koke Guerrero
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo
  • Valery Carranza

Qué es el juego de la salvación y por qué es importante

El Juego de la Salvación en Exatlón México es una competencia semanal en la que los equipos Rojo y Azul se enfrentan en un circuito de alta exigencia física y mental.

El equipo ganador obtiene inmunidad colectiva, asegurando que ninguno de sus integrantes será eliminado esa semana.

El equipo perdedor debe nominar a uno de sus miembros para disputar el Duelo de Eliminación, lo que aumenta la presión interna y puede modificar la estrategia grupal.

Esta dinámica convierte el Juego de la Salvación en uno de los momentos más intensos y decisivos de cada ciclo semanal.

Pasos e implicaciones del Juego de la Salvación en domingo:

  • Ambos equipos compiten en un circuito que evalúa velocidad, fuerza, resistencia y puntería.
  • El primer equipo en alcanzar el puntaje necesario gana la inmunidad colectiva.
  • El equipo perdedor debe nominar a uno de sus integrantes para el Duelo de Eliminación.
  • El domingo, los nominados se enfrentan y uno abandona la competencia, alterando la conformación de los equipos y la estrategia para la siguiente semana.

Cómo llegan azules y rojos

La reciente victoria en la Villa 360 ha dado un impulso emocional al conjunto rojo. Humberto Noriega subrayó que el grupo ha logrado mantenerse fuerte en lo anímico y que la confianza en su rendimiento colectivo es evidente.

Por su parte, los azules reconocen las dificultades: entre sus filas crecen los reproches y la frustración por resultados adversos, lo que se ha visto reflejado en discusiones internas y en una caída de confianza.

El equipo azul, que protagonizó un inicio de temporada dominante, ahora enfrenta una etapa de incertidumbre.

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