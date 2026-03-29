México

¿Está permitido grabar con un dron desde un auto? Bosque de Chapultepec responde

Las autoridades del área indicaron la NOM por la que se deben regir los operadores

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Es necesario notificar a las autoridades del bosque (FB/ChapultepecCDMX)
Es necesario notificar a las autoridades del bosque (FB/ChapultepecCDMX)

Volar un dron con cámara puede ser muy llamativo para los creadores de contenido; sin embargo, deben apegarse a ciertas normativas de la Ciudad de México.

Dos tiktokers grabaron un sobrevuelo de Aztlán y otras áreas del Bosque de Chapultepec, lo subieron a su cuenta y explicaron que iban piloteando el dron desde un automóvil para evitar a los policías.

Entre comentarios de apoyo y crítica, apareció el de la cuenta oficial del Bosque de Chapultepec, quienes indicaron:

El Bosque de Chapultepec recordó la normativa y la necesidad de pedir autorización (@ghostreetmx)

“Hola, se les recuerda que el vuelo de drones está regulado por la Dirección Ejecutiva del Bosque de Chapultepec, así mismo, está prohibido ingresar a las poligonales de los permisionarios del Bosque. De igual manera, la NOM-107-SCT3-2019 establece que está prohibido el vuelo de ant desde vehículos en movimiento”

El video de @ghostreetmx aún sigue disponible, aunque muchas personas señalaron que debía seguir la regulación.

¿Es ilegal volar un dron en Chapultepec?

En la Ciudad de México, las restricciones para el uso de drones en espacios públicos han cobrado relevancia tras el aumento de incidentes y reportes ciudadanos.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-107-SCT3-2019 y lineamientos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), no está permitido operar drones desde un vehículo en movimiento en el Bosque de Chapultepec ni en otros espacios públicos de la capital mexicana.

REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

Esta medida busca garantizar tanto la seguridad de los visitantes como la integridad del entorno natural.

La normativa de la AFAC establece que el piloto debe mantener contacto visual directo con el dron durante toda la operación y tener control total sobre los movimientos del dispositivo.

¿Por qué no se puede volar un dron desde un carro?

Operar un dron desde un automóvil, motocicleta o cualquier tipo de vehículo en movimiento se considera una violación a esta regla, ya que limita la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo.

Las reglas generales para volar drones en la Ciudad de México incluyen restricciones adicionales, especialmente en áreas protegidas como el Bosque de Chapultepec.

Requisitos para volar un dron

REUTERS/Paola Chiomante
REUTERS/Paola Chiomante

Según lo reportado por ART19 y confirmado por las guías oficiales de la AFAC, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • No se permite volar drones en parques nacionales o áreas protegidas sin autorización expresa de la administración del bosque o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), en caso de aplicar.
  • Es obligatorio verificar si la zona donde se desea operar se encuentra restringida en aplicaciones como DJI Fly. En el caso de Chapultepec, la zona suele estar marcada como de precaución debido a la cercanía con rutas aéreas, y para volar allí se exige permiso especial de la AFAC.
  • Volar sobre multitudes, instalaciones estratégicas o cerca de aeropuertos está prohibido. La distancia mínima respecto a aeropuertos es de 9 kilómetros.
  • La altura máxima permitida es de 120 metros sobre el nivel del terreno.
  • Solo se autoriza el vuelo diurno y bajo condiciones de buena visibilidad.
  • Para actividades comerciales, el dron debe estar registrado ante la AFAC y contar con seguro de responsabilidad civil. Si el uso es recreativo y el dron pesa menos de 250 gramos, no requiere registro, aunque sí es obligatorio cumplir el resto de las restricciones.
  • Está prohibido grabar imágenes sobre propiedad privada sin consentimiento previo, en cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

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