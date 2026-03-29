Concluye con saldo favorable el Operativo Kukulcán por encuentro México-Portugal en la CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamentó el fallecimiento y reiteró el compromiso de asegurar que los eventos masivos se desarrollen con orden, seguridad y convivencia pacífica, rumbo al Mundial 2026. Foto: (SSC)

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Operativo Kukulcán, implementado con motivo del partido México vs. Portugal y del Festival Futbolero, concluyó de manera segura y ordenada, registrando un saldo favorable para la ciudadanía.

Miles de aficionados se dieron cita en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, recorriendo a pie la denominada “última milla” bajo condiciones de seguridad y organización. Los filtros instalados permitieron un acceso ágil y ordenado, evitando aglomeraciones y garantizando la fluidez del ingreso al recinto.

Durante la jornada, se registraron diversas expresiones sociales en los alrededores del estadio, las cuales fueron atendidas por personal de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB). La mayoría de estas manifestaciones se desarrollaron en un ambiente de respeto, mientras que en los casos donde se elevó el tono, intervino el Grupo de Diálogo y Convivencia para prevenir conflictos y mantener la sana convivencia.

Al menos 17 personas fueron detenidas por reventa de boletos, y policías de tránsito orientaron a automovilistas y peatones en la zona. Foto: (Captura de pantalla)

En paralelo, el Zócalo capitalino recibió a aproximadamente 10 mil personas, quienes disfrutaron del encuentro deportivo en un ambiente familiar y seguro. Para ello, se implementaron acciones de reordenamiento que evitaron la instalación de comercio ambulante en la plancha, garantizando el adecuado desarrollo de las actividades del Festival Futbolero.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo que incluyó actividades de proximidad como pintacaritas con la bandera de México para niños y adultos, la presentación de mariachis y apoyo a personas con movilidad limitada mediante el acompañamiento de cadetes de la Universidad de la Policía. Además, durante el evento se realizaron 537 pruebas de alcohol a los aficionados bajo el Programa “Conduce Sin Alcohol”, con 246 pruebas en exteriores y 291 al interior del estadio, reforzando la prevención de accidentes.

El operativo también incluyó la detención de al menos 17 personas por reventa de boletos en los alrededores del estadio, mientras que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito orientaron a automovilistas y peatones para garantizar la movilidad y evitar congestionamientos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó actividades de proximidad, apoyo a personas con movilidad limitada y pruebas de alcohol a los asistentes para reforzar la seguridad. Foto: (Captura de pantalla)

En cuanto a incidentes, se reportó la muerte de un hombre al interior del estadio tras caer de una rampa al intentar saltar de un nivel a otro. Las autoridades ministeriales recibieron el aviso para iniciar las investigaciones y peritajes correspondientes.

En materia de movilidad, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que entre las 15:00 y las 18:30 horas se transportaron 45 mil 968 personas mediante servicios de apoyo especiales: 13 mil 500 en Trolebús, 8 mil 500 en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y 23 mil 968 en Tren Ligero. La estación Tasqueña del Metro registró un flujo adicional de 85 mil 680 usuarios, reflejando la capacidad de coordinación del sistema de transporte de la ciudad.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de Salud (SEDESA), la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR) y el C5, lo que permitió mantener la vigilancia, control y coordinación del evento.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, lamentó profundamente el fallecimiento del hombre en el estadio y extendió sus condolencias a la familia y seres queridos. Asimismo, reiteró su compromiso de garantizar que los espacios públicos y eventos masivos se desarrollen en condiciones de seguridad, orden y convivencia pacífica, consolidando a la capital como sede confiable de eventos internacionales, rumbo al Mundial 2026.