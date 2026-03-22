¿Quién es Margarita Maza? Reconocida por Sheinbaum como embajadora histórica de México

Foto: INAH

Margarita Maza Parada nació en Oaxaca en 1826, hija de un agricultor de origen genovés y una mujer mexicana de familia exitosa y con educación refinada. Es conocida comúnmente por ser la primera dama de México en 1846, esposa del presidente Benito Juárez.

Fue una mujer clave en la historia de México, a lo largo de su vida se desempeñó como activista política, organizadora social, protagonista en tiempos de guerra y figura diplomática en momentos críticos del país.

Vivió en Estados Unidos entre 1863 y 1867, años en que la invasión francesa desterró a Juárez de nuestro país. Estando en Nueva York, donde encabezó iniciativas de apoyo para los exiliados, Margarita junto a sus hijas gestionó donaciones para el sostenimiento de la causa republicana y apoyar las Leyes de Reforma, promulgadas por el presidente Benito Juárez.

Margarita Maza y sus hijas, cerca de 1862, Colección Recinto Homenaje a Don Benito Juárez, (Foto: SHCP)

Su vida personal y adversidades

En 1864, durante la invasión francesa, de los 12 hijos que tuvo la pareja, cinco fallecieron antes de alcanzar la edad adulta. La muerte de José María en 1864, mientras Margarita y sus hijos estaban refugiados en Nueva York, dejó una huella particular en Juárez.

El matrimonio Juárez-Maza estuvo integrado por siete hijos que llegaron a la edad adulta—un varón y seis mujeres—más Susana, hija adoptiva de la relación previa de Juárez con Juana Rosa Chagoya. Tereso Ortiz, hijo mayor del presidente con María de la Cruz Ortiz—una mujer tehuana que tenía 17 años al momento del nacimiento—también fue reconocido y conocido por Maza.

Además, esta relación fue poco común, pues Maza, mujer blanca, accedió a una unión con un indígena zapoteca en un contexto social hostil a los matrimonios entre personas de diferentes orígenes.

Retrato de Margarita Maza, (Foto: Mediateca INAH)

2026, el año de Margarita Maza

“Hoy no solamente dedicamos el día a Benito Juárez, sino también a Margarita Maza Parada, este año se cumplen 200 años de su nacimiento. Hace un momento develamos una estatua en su honor (...) El día de hoy también abre sus puertas un nuevo museo para Margarita en la ciudad de Oaxaca”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conmemoración del 220 aniversario del Natalicio de Benito Juárez, en Guelatao, Oaxaca.

En la conferencia, la presidenta comunicó que firmó un decreto, para reconocer a la activista como primera embajadora histórica Margarita Maza, pues su papel durante la invasión francesa fue fundamental. “Ella representó a México en Estados Unidos durante ese período”, recordó Sheinbaum Pardo.

La gestión de Claudia Sheinbaum ha decidido que durante su mandato, cada año será dedicado a una mujer histórica, el primero fue para las mujeres indígenas, que son fundadoras de nuestro país. Por este motivo, este 2026 Margarita Maza es la imagen del timbre postal y del billete de lotería.

Desde el inicio de su relación con Juárez en 1843 y hasta el término de su vida, Margarita Maza mantuvo una activa presencia política y social. Llevó adelante la crianza de una familia numerosa, compuesta por 12 hijos —algunos biológicos y otros adoptados—.

El 2 de enero de 1871, Margarita Maza murió a los 44 años en la Ciudad de México, cuatro meses antes del deceso de Benito Juárez.