¿Cuántos migrantes mexicanos han fallecido bajo la custodia de ICE durante marzo?

Migrantes mexicanos en EU. REUTERS/Jim Vondruska

En los últimos años se han reportado múltiples fallecimientos de migrantes mexicanos en Estados Unidos, lo cuales aumentaron desde el comienzo de la segunda administración del presidente Donald Trump con el implemento de su política migratoria.

Durante el mes de marzo se registraron dos defunciones de connacionales en distintos estados del país norteamericano.

El primer caso se suscitó el pasado 16 de marzo, cuando un joven mexicano de 19 años, identificado como Royer Pérez Jiménez, murió mientras se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

El hecho fue notificado por la dependencia estadounidense, tras encontrar inconsciente al mexicano dentro de las instalaciones. Al momento el personal del lugar activó un protocolo de emergencia al no recibir respuesta del arrestado, por lo que se intentó reanimarlo mediante maniobras de primeros auxilios, sin tener éxito.

Hoy 28 de marzo, el Consulado de México en San Bernandino dio a conocer sobre un segundo incidente en el centro de procesamiento de Adelanto ubicado en California. De acuerdo a la información brindada por autoridades migrantes de EU, durante la noche del 25 de marzo ocurrió otro lamentable fallecimiento mientras estaba bajo custodia de elementos del ICE.

La persona de nacionalidad mexicana fue trasladada al hospital de Victorville, donde se confirmó su defunción, hasta el momento no se ha determinado de forma oficial la causa de la muerte.

Agente del ICE. REUTERS/Shannon Stapleton

SRE reitera el llamado a las autoridades de Estados Unidos tras defunción de migrantes mexicanos

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) a través de un comunicado exigió la investigación de los casos, reiterando su llamado a las autoridades responsables para ponerle un freno a estos hechos.

Demandó una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica bajo su custodia.

Por otro lado, el Gobierno de México aseguró que agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar este problema que continúa afectando a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Subrayó su compromiso de velar por la protección y dignidad de los connacionales en el exterior.

Mexicanos fallecidos bajo la custodia de ICE

El pasado 25 de marzo, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez presentó el balance sobre las defunciones bajo la custodia de los agentes del ICE o durante operativos migratorios en el periodo de 2025-2026

Estos son los estaos donde han ocurrido los casos, sumando esta mañana uno al estado de California.

California (5)

Georgia (3)

Arizona (2)

Texas (1)

Florida (1)

Missouri (1)

Illinois (1)

Presunta causa de muerte

Complicaciones médicas (6)

Suicidio (4)

Operativos (2)

Tiroteo (1)