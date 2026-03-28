México

CDMX endurece penas por abuso sexual infantil: elevan edad de víctimas a 15 años y castigos hasta 20 años

La reforma al Código Penal de la Ciudad de México eleva de 12 a 15 años la edad para considerar a una víctima de abuso sexual infantil y aumenta las penas hasta 20 años de prisión

Guardar
Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.
Una reforma al Código Penal de la CDMX determina que se comete abuso sexual infantil a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión. (Imagen Ilustrativa)

Una reforma al Código Penal de la Ciudad de México aumentó la edad de las víctimas de abuso sexual infantil, en los delitos de estupro y de incesto. Para el caso de abuso sexual infantil, se determina que se comete este delito a menores de 15 años y recibe una pena de entre 12 a 20 años de prisión.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un cambio al Código Penal para reformar los Artículos 180, 181, 181 Bis, así como la denominación del Capítulo VI Violación, Abuso Sexual y Acoso Sexual Cometido a Menores de Doce Años de Edad, del Título Quinto Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexuales y el Normal Desarrollo Psicosexual, del Libro Segundo, Parte Especial del Código Penal capitalino.

En la publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 27 de marzo de este año se ve reflejada finalmente esta reforma, iniciativa aprobada en el Congreso por unanimidad, con 45 votos a favor.

¿Qué cambia con esta reforma?

Antes de este cambio, el Código Penal establecía que el delito de estupro era sancionado con penas de seis meses a cuatro años de prisión por sostener relaciones sexuales con niños de entre 12 a 18 años.

A partir de esta reforma, el Artículo 180 quedará de esta manera: Al que realice cópula con persona mayor de 15 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de uno a cinco años de prisión.

La edad pasó de 12 a 15 años, mientras que la pena pasó de seis meses a un año de prisión mínimo.

Para el delito de estupro, la pena pasó de seis meses a un año de prisión mínimo. (AP Foto/Fernando Vergara)
Para el delito de estupro, la pena pasó de seis meses a un año de prisión mínimo. (AP Foto/Fernando Vergara)

Por otro lado, respecto al delito de incesto, la edad del hermano menor (la víctima) pasó de 12 a 15 años.

Ahora en el Artículo 181 se lee que “cuando uno de los hermanos, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta sea mayor de 18 años de edad y el otro sea menor de 15 años, se le aplicará al primero de ocho a veinte años de prisión.

En el caso del Capítulo VI referente a la violación, abuso y acoso sexual a menores de edad, el cambio fue reducir la edad mínima.

Anteriormente se consideraba en este apartado a los menores de 12 años, sin embargo, ahora se estipula que todo niño menor de 15 es víctima de abuso sexual infantil.

Por otro lado, la pena para este delito aumenta considerablemente, pasando de 8 años mínimo a 12. A partir de esta reforma, quien cometa este delito tendrá una sanción de entre 12 a 20 años de prisión.

Screenshot
El abuso infantil se refiere a conductas cometidas contra menores que aún no tienen edad para dar su consentimiento sexual. (Screenshot savethechildren.es)

Consideraciones de los legisladores

Durante la sesión en la que se discutió la aprobación de esta reforma, los legisladores capitalinos hicieron algunas puntualizaciones al respecto.

La legisladora Yuriri Ayala Zúñiga explicó que “el delito de estupro suele confundirse con el abuso sexual. La diferencia principal es que el estupro se comete en contra de personas que ya pueden dar su consentimiento sexual, que generalmente es entre los 12 y 16 años, mientras que el abuso infantil se refiere a conductas cometidas contra menores que aún no tienen esa edad”.

En su participación, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama expuso que la relevancia de la reforma está vinculada al acceso a la justicia de las y los adolescentes, al ampliar su protección.

Por ello, añadió, este dictamen cumple con las recomendaciones vinculantes para el Estado mexicano y responde a normatividades internacionales en esta materia.

Temas Relacionados

Código Penalabuso sexual infantilCDMXCongreso de la CDMXmexico-noticias

Más Noticias

PAN pide castigar con cárcel a quienes arrojen piedras a automovilistas en Ciudad de México

La propuesta del partido busca calificar como delito grave estos ataques que han incrementado en los últimos meses

PAN pide castigar con cárcel a quienes arrojen piedras a automovilistas en Ciudad de México

Dunas costeras mexicanas, bajo amenaza: especialistas de la UNAM impulsan legislación para su conservación

Los especialistas alertaron sobre los daños por el avance de la urbanización y el turismo

Dunas costeras mexicanas, bajo amenaza: especialistas de la UNAM impulsan legislación para su conservación

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Los detenidos eran buscados por distintos delitos; uno contaba con orden de aprehensión en Estados Unidos

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Pasajeras desatan polémica tras invocar la ‘Ley Valeria’ contra conductor por grabar el viaje

El video viral muestra cómo tres mujeres confrontaron a un chofer y abandonaron el vehículo sin pagar

Pasajeras desatan polémica tras invocar la ‘Ley Valeria’ contra conductor por grabar el viaje

Este será el clima en la CDMX para el partido México vs Portugal

Toma tus precauciones si acudes el Estadio Ciudad de México

Este será el clima en la CDMX para el partido México vs Portugal
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Golpe a prófugos: detienen a tres en Mexicali, uno con orden en EU

Violencia sin freno: 43 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas en México desde 2010, según Artículo 19

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

ENTRETENIMIENTO

Kanye West y Peso Pluma lanzan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Kanye West y Peso Pluma lanzan colaboración con homenajes al Chapulín Colorado y a la lucha libre mexicana

Chapultepec presentará la Pasión de Cristo de la Semana Santa 2026: fecha, horarios y todo lo que debes saber

Reabren la investigación contra la cantante Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade en Argentina

Estos son los dos monstruos de la comedia a los que Fernando Bonilla venció para quedarse en ‘La Oficina’

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi y samba en el Auditorio Nacional

DEPORTES

América vs Tigres: dónde y cuándo ver EN VIVO el amistoso de Fecha FIFA

América vs Tigres: dónde y cuándo ver EN VIVO el amistoso de Fecha FIFA

Neón, Atlantis Jr. y Esfinge guían triunfo a los técnicos sobre Soberano Jr, y Los Hermanos Chávez en la Arena México

Obed Vargas se mete a la pelea por un lugar en el Tri rumbo al Mundial 2026: “Me veo preparado”

Donovan Carrillo termina entre los mejores 20 del mundo en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Praga 2026

México vs Portugal EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver la reinauguración del Estadio Ciudad de México rumbo al Mundial 2026