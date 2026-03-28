Acapulco, Tuxpan o Tecolutla, esta es la mejor opción de playa si viajas desde la CDMX

Las playas cercanas a Ciudad de México ofrecen opciones ideales para escapadas rápidas de fin de semana con trayectos accesibles en auto. Foto: Fb - Tecolutla, Veracruz

La oferta de playas cercanas a Ciudad de México ha convertido los fines de semana en oportunidades perfectas para dejar atrás la rutina urbana. Aunque la capital carece de litoral, su ubicación facilita el acceso a destinos costeros en apenas unas horas.

Entre las alternativas más recomendadas están Tecolutla, Tuxpan y Acapulco, cada una con características propias que las posicionan como opciones destacadas para quienes viajan desde la capital.

A pocas horas de Ciudad de México, estas playas se han vuelto las estrellas para quienes buscan relajarse, explorar manglares o disfrutar de la vida nocturna. (Foto: tecolutlaveracruz.mx)

Tecolutla: la escapada familiar más cercana

La playa más próxima a Ciudad de México es Tecolutla, ubicada en Veracruz, con un trayecto de entre cuatro y cinco horas por carretera, lo que la convierte en la opción ideal para quienes buscan desconexión sin invertir demasiado tiempo en el traslado.

El ambiente relajado y familiar la convierte en un destino recurrente para capitalinos, sobre todo durante fines de semana largos. Sus playas de oleaje suave y el entorno natural favorecen tanto el descanso como las actividades al aire libre.

Entre los atractivos clave de Tecolutla destacan:

Playas amplias y tranquilas, ideales para familias con niños.

Oferta de paseos en lancha por manglares.

Gastronomía local basada en pescados y mariscos frescos.

Tecolutla, en Veracruz, se posiciona como la playa más próxima a la capital, con ambiente familiar y actividades al aire libre para todas las edades. Foto: Fb - Tecolutla, Veracruz

Tuxpan: accesibilidad y naturaleza para todos

A solo tres horas de la Ciudad de México, Tuxpan se posiciona como una de las opciones más accesibles del litoral veracruzano. Algunos sitios señalam que sus playas, como Villamar, Cocoteros, Azul y San Antonio, atraen a familias y aficionados al esnórquel o buceo.

Además de su cercanía, Tuxpan destaca por la variedad de paisajes acuáticos y la posibilidad de explorar la Isla de Lobos, la isla más grande de Veracruz, reconocida por sus arrecifes y aguas claras. La aventura hacia Isla de Lobos implica tomar una lancha desde Tuxpan o Tamiahua, convirtiéndose en una experiencia única para amantes de la naturaleza.

Puntos a favor de Tuxpan:

Trayectos cortos desde la capital, ideales para viajes exprés.

Playas poco saturadas y ambiente seguro.

Actividades acuáticas y ecoturismo en la zona de manglares.

Tuxpan destaca por su corta distancia desde CDMX y por atractivos como la Isla de Lobos, que es reconocida por sus arrecifes y aguas claras. (tuxpanveracruz.gob)

Acapulco: tradición, servicios y vida nocturna

Acapulco, en Guerrero, mantiene su reputación como el destino tradicional por excelencia para los habitantes de Ciudad de México. Aunque algunas publicaciones mencionan trayectos de solo hora y media, es importante aclarar que el tiempo real de viaje ronda las cinco horas en auto, dependiendo del tráfico.

La oferta de Acapulco es amplia. Desde la emblemática zona de La Condesa hasta playas más tranquilas como Punta Diamante o Barra Vieja, el puerto ofrece opciones para todos los gustos y necesidades. Punta Diamante, en particular, destaca por su equilibrio entre servicios y menor saturación de visitantes.

En Acapulco es posible encontrar:

Infraestructura hotelera y gastronómica variada.

Actividades nocturnas y vida social activa.

Playas para el descanso y otras orientadas a deportes acuáticos.

Acapulco continúa como el destino de playa tradicional para los capitalinos, con amplia infraestructura hotelera, gastronomía variada y vida nocturna activa. EFE/ David Guzmán

Otras alternativas y consejos para viajeros desde CDMX

Además de los destinos principales, la región cercana a la capital ofrece playas menos concurridas como Barra de Cazones y Chachalacas en Veracruz, ideales para ecoturismo y deportes extremos. La Costa Esmeralda suma paisajes de manglares y playas serenas, mientras que en Guerrero, Barra Vieja brinda tranquilidad y actividades como cabalgatas.

Al planear el viaje, es fundamental considerar las distancias y medios de transporte:

Tecolutla : 4 a 5 horas por carretera.

Tuxpan: aproximadamente 3 horas en auto.

Acapulco: cerca de 5 horas en auto.

Costa Esmeralda y Huatulco: accesibles también por vuelos cortos.

Las actividades recomendadas incluyen deportes acuáticos, recorridos en lancha, ecoturismo y descanso total. La elección del destino dependerá del tiempo disponible, el tipo de experiencia buscada y el presupuesto.