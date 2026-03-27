Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Entre los hombres mencionados aparece una mujer (Infobae México/Jovani Pérez)

Debido a la capacidad operativa transaccional ligada con actividades criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue designado como un grupo terrorista en Argentina.

La designación a anunciada el 26 de marzo implica la utilización de medidas enfocadas en la limitación de la capacidad de acción del grupo criminal y de sus integrantes. Este último punto es relevante debido a que también fue desplegada una lista de indiciados relacionado con la organización.

El grupo criminal antes liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, es descrito como “una de las estructuras del narcotráfico más relevantes a nivel global, con presencia en múltiples países, incluida la República Argentina”.

Una mujer entre los líderes del CJNG

Junto con la designación, ahora la información de las autoridades de Argentina muestra una serie de miembros del grupo delictivo en la página del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Argentina asegura que el grupo criminal tiene presencia en su territorio (Jesús Aviles / Infobae México)

Dicha lista identifica a las personas y expone sus datos tales como sitios de residencia y alias. En los registros aparecen sujetos como El Doble R, El Sapo y El Jardinero, entre otros.

De igual manera, está Wendy Delaith Amaral Arévalo, la única mujer en la lista. Se trata de una mujer que fue identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde el 2015, año en que fueron sancionados en dicho país Los Cuinis, una estructura ligada de manera estrecha con el CJNG.

Dicha mujer es identificada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) como cuñada de Abigael González Valencia, El Cuini. Es esposa de Gerardo González Valencia, alias El Lalo, este último sentenciado a cadena perpetua desde julio de 2023.

A Wendy Delaith se le relacionó con el resort Hotelito Desconocido y el cual estaba ubicado en la Región Costa Norte de Jalisco, al sur de Puerto Vallarta. También se le relacionó con la firma W&G Arquitectos.

(Foto: OFAC)

Por su parte, un documento publicado en el Diario Oficial de La Federación (DOF) en 2023 muestra que Amaral Arévalo fue objeto de una demanda de extinción de dominio.

Se admitió a trámite la demanda de extinción de dominio, promovida por Dann Jafet Infante Villavicencio, Héctor Guillermo Pineda Domínguez, David Morales Franco, Abigail Berruecos Pérez y Filiberta Pérez Tolentino, Agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio, dependiente de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la Fiscalía General de la República, en contra Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, misma que se registró con el expediente 12/2023, consistente esencialmente en: SE ADMITE LA DEMANDA

Reactiva una de sus empresas

Asimismo, una investigación de El Universal señala que la mujer referida logró poner en operación HD Collection S.A. de C.V., una constructora en Zapopan. Lo anterior según puede leerse en el trabajo publicado en julio de 2025 titulado CJNG, una enorme fábrica de lavado de dinero.

Dicha organización sigue apareciendo en la lista de empresas sancionadas por las autoridades de EEUU.