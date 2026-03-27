¿Quién es Sayuri Herrera? La protagonista del documental ‘La Fiscal’ de Netflix

(Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Este jueves 26 de marzo de 2026 se estrenó en Netflix la docuserie La Fiscal, dirigida por Paula Mónaco Felipe y Miguel Tovar, donde siguen la trayectoria de Sayuri Herrera Román como funcionaria pública en la Ciudad de México.

Herrera Román es la primera titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la capital (participo en una convocatoria púbica para ocupar el cargo) , misma que fue creada en marzo de 2020 en medio de un contexto de alerta por violencia de género y cuando la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fungía como jefa de gobierno de la CDMX.

La serie sigue durante cuatro años su labor al frente de esta fiscalía, donde enfrenta resistencias dentro de la estructura institucional debido a su origen en el activismo social y no en la carrera tradicional dentro del sistema de justicia.

El documental muestra, a lo largo de tres episodios, cuatro casos de feminicidio, con acceso directo al trabajo interno de la fiscalía y al acompañamiento con familias de víctimas, evidenciando las tensiones entre autoridades y afectados.

Sayuri Herrera es abogada y activista feminista, especializada en atención a víctimas y derechos humanos. Cuenta con estudios de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y formación en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana.

Participó como representante legal de la familia de Lesvy Berlín Osorio, joven universitaria que fue hallada sin vida en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Su cuerpo presentaba signos de violencia y tenía un cable de cabina telefónica atado al cuello.

Sayuri Herrera Román, la nueva titular de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México (Foto: especial)

Aunque las pruebas indicaban feminicidio, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) lo clasificó como homicidio simple doloso por omisión, responsabilizando a su novio José Luis González por no evitar la muerte.

Con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, se realizó un peritaje independiente que desmintió la versión de la Procuraduría, señalando que no fue posible el suicidio por la mecánica de las lesiones.

Durante un acto público, acompaña de Sheinbaum y la entonces titular de la Procuraduría capitalina, Ernestina Godoy; Sayuri Herra comentó respecto a este caso: “Litigamos en contra de una PGJCDMX no era independiente, en una ciudad en la que se pretendía ocultar y disminuir el delito de feminicidio en agravio de las mujeres”.

El audiovisual, La Fiscal prioriza la dignidad y el respeto hacia las víctimas, evitando el morbo y la exposición innecesaria del dolor. El testimonio de un niño, testigo del feminicidio de su madre, se presenta solo en audio para proteger su derecho a la memoria.

La serie concluye cada caso con una proyección de los rostros de las víctimas en lugares significativos para sus historias, en colaboración con sus familias.