EN VIVO La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 24 de marzo: presentan Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio

Claudia Sheinbaum informó que esta reforma será enviada al Congreso de la Unión hoy mismo y al Senado de la República “a más tardar mañana”.
Ingrid Gómez, subsecretaría de las Mujeres (Semujeres) detalló que para las niñas, niños y adolescentes que quedan en estado de orfandad, así como padres, madres y hermanos de las víctimas de feminicidio, son consideradas en la propuesta de Ley.
Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, presentó una iniciativa de Ley General enfocada en prevenir, investigar, sancionar y garantizar la reparación del daño en casos de feminicidio. La propuesta contempla penas de hasta 70 años de prisión para quienes cometan este delito.
El proyecto plantea, como primer paso, una reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación general en esta materia. El objetivo es establecer de manera homologada el tipo penal de feminicidio y sus sanciones en todo el país, lo que permitiría una mejor coordinación entre autoridades.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, presentó la iniciativa de ley general contra el feminicidio, con la cual se buscará realizar diversas acciones para erradicar el delito y evitar la impunidad.
Claudia Sheinbaum Pardo comenzó su conferencia, el día de hoy el tema central es la propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.
Para ello, la acompañan:
Al mencionar que Godoy Ramos participaría en su conferencia, la presidente pidió a la prensa:
“No pregunten nada relacionado con la FGR porque no viene aquí para eso, ella ya tiene sus propios espacios para contestar relacionadas con la Fiscalía. Viene para algo muy especial”, dijo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.