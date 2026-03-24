México

EN VIVO La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 24 de marzo: presentan Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

13:56 hsHoy
13:56 hsHoy

Claudia Sheinbaum informó que esta reforma será enviada al Congreso de la Unión hoy mismo y al Senado de la República “a más tardar mañana”.

13:53 hsHoy

“No puede haber exhibición de imágenes de las víctimas de feminicidio” en plataformas digitales

13:50 hsHoy

Ley contra feminicidio busca reconocer los derechos de familiares de las víctimas de este delito

Ingrid Gómez, subsecretaría de las Mujeres (Semujeres) detalló que para las niñas, niños y adolescentes que quedan en estado de orfandad, así como padres, madres y hermanos de las víctimas de feminicidio, son consideradas en la propuesta de Ley.

13:43 hsHoy

Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, presentó una iniciativa de Ley General enfocada en prevenir, investigar, sancionar y garantizar la reparación del daño en casos de feminicidio. La propuesta contempla penas de hasta 70 años de prisión para quienes cometan este delito.

El proyecto plantea, como primer paso, una reforma constitucional al artículo 73 para facultar al Congreso de la Unión a expedir una legislación general en esta materia. El objetivo es establecer de manera homologada el tipo penal de feminicidio y sus sanciones en todo el país, lo que permitiría una mejor coordinación entre autoridades.

Feminicidio en México: Sheinbaum presenta iniciativa de ley general para aumentar sanciones y homologar investigación del delito

La reforma de ley también buscará eliminar la preescripción de los casos y reforzar la reparación del daño

La iniciativa buscará homologar el
La iniciativa buscará homologar el método de investigación y aumentar las sanciones por feminicidio. | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, presentó la iniciativa de ley general contra el feminicidio, con la cual se buscará realizar diversas acciones para erradicar el delito y evitar la impunidad.

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13:36 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum Pardo comenzó su conferencia, el día de hoy el tema central es la propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio.

Para ello, la acompañan:

  • Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR)
  • Ingrid Gómez, subsecretaría de las Mujeres (Semujeres).

Al mencionar que Godoy Ramos participaría en su conferencia, la presidente pidió a la prensa:

“No pregunten nada relacionado con la FGR porque no viene aquí para eso, ella ya tiene sus propios espacios para contestar relacionadas con la Fiscalía. Viene para algo muy especial”, dijo.

12:45 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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